Von Berlin nach Lemberg : Wie kann die Liebe den Krieg überstehen?

Verlassene Väter, zurückkehrende Frauen, ausländische Kämpfer, viel Tinder und überall seltsame, menschliche Kontinuität: Auf dem Weg von Berlin nach Lemberg, um Liebe und Tod in Kriegszeiten zu verstehen.

Lemberg im Sommer 2022: junge Leute in der Innenstadt Bild: Helena Lea Manhartsberger

Wie Liebe im Krieg aussieht? Wie Marta – Kindergesicht, scharfes und schönes Schlüsselbein, Haare, die wie in einer Shampoo-Werbung glänzen. Sie steht vor einem Drei-mal-zwei-Meter-Spiegel. Lächelt sich selbst an. Trägt das Modell „Bellini“: schweres Satin, symmetrische Rüschen an den Schultern, dicker Rock. Während sich Marta dreht und dreht, heulen auf einmal die Sirenen: ein Alarm. Sie stoppt, sagt einfach „ach“. Und dreht sich noch einmal.

Anna Prizkau Redakteurin im Feuilleton.

Drei Tage vorher – vor dem Brautmodeladen im Westen der Ukraine, vor Marta, vor „Bellini“ – sieht Liebe anders aus: Im Bus Berlin–Cherson sitzt die verliebte Sveta. Sie hat wattiges und weißblondes Haar und Augen, die hervorstehen wie bei einem Mops. Sveta ist in ihren Wein verliebt. Sagt: „Die Liebe ist das Einzige, das größer wird, wenn man es teilt.“ Kippt mir ihren süßen Rotwein in einen Becher und sagt sofort: „Trink schneller!“ Sie braucht den Becher wieder. Denn Sveta schenkt jeder Frau im Bus ein, hat aber nur vier Becher, die sie durchreicht. Und alle trinken.