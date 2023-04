Aktualisiert am

Als ich in den Kindergarten ging, malte ich ständig brennende Flugzeuge. Manch­mal auch Panzer. Das waren Flugzeuge und Panzer von Faschisten, auf den Rumpf zeichnete ich immer das Schwarze Kreuz der Wehrmacht. Ich wurde 36 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren, und nicht einmal meine Großeltern haben gekämpft, weil sie noch zu klein waren. Trotzdem war in der besetzten Ukraine praktisch jede Familie vom Krieg betroffen. Meine Großmutter, die damals achtzehn Jahre alt war, floh in den Wald, als im Ort Zwangsarbeiter rekrutiert wurden, statt ihrer wurde ihre Mutter mitgenommen. Als die Wagen mit den Menschen das Dorf verließen, kam meine Großmutter aus dem Wald gelaufen und rief: „Steigen Sie ab, Mutter, ich fahre.“ Meine andere Großmutter, die fast achtzig Jahre alt wurde, erzählte uns ihr Leben lang immer wieder dieselbe Geschichte: Wie ihr als vierjähriges Mädchen ein Wehrmachtssoldat eine Schlinge um den Hals legte, weil sie ein Ei gestohlen hatte – und wie sie ein anderer Deutscher rettete. Immer wieder erzählte meine Großmutter davon und versuchte, die Erinnerung „auszusprechen“. Doch sie trieb sie um bis zum Ende.

*