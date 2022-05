Russland-Bild der Ostdeutschen : Empathie mit dem Gegner

Jedes Jahr am 8. Mai, dem Tag der Befreiung Nazideutschlands durch die Rote Armee, werden in den neuen Bundesländern an den sowjetischen Ehrenmälern Blumen und Kränze für die gefallenen Soldaten niedergelegt. Vor 1989 war das für die Schüler der DDR Pflicht. Doch auch heute versammeln sich in Berlin, Leipzig und Rostock Hunderte Ostdeutsche und Russen zum Gedenken – eine Tradition, die es so in der Bundesrepublik nicht gibt.

Kevin Hanschke Volontär.



Im Treptower Park in Berlin zeigt die Statue des Ehrenmals einen Rotarmisten, der ein Kind im Arm hält und mit dem Schwert ein Hakenkreuz zerschlägt. Wie das Gedenken an diesem 8. Mai aussehen wird, ist in der elften Woche des Angriffskriegs gegen die Ukraine unklar. Doch die Russlandbilder bleiben in beiden Teilen Deutschlands unterschiedlich, was Politikwissenschaft und Soziologie durch unterschiedliche historische Erfahrung erklären.