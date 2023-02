Nur die steinernen Wände einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete im mecklenburgischen Groß Strömkendorf haben den Brand im Oktober überstanden. Vom Dach blieb lediglich ein Gerippe. Das ehemalige Hotel wurde abgerissen. Die vierzehn Bewohner konnten sich vor dem Brand retten, doch ihre Bleibe wurde zerstört. Sie fanden in anderen Unterkünften in der Region Sicherheit, und manche zogen sogar in eine eigene Wohnung. Schnell schien damals klar: Das Motiv ist politisch. Erst kurz zuvor prangte ein Hakenkreuz an der Fassade des alten Hotels, bei den Landtagswahlen wurde die AfD zweitstärkste Kraft in der Re­gion.

Doch Anja Griese, die kaufmännische Leiterin beim zuständigen Deutschen Roten Kreuz, und ihre Kollegen zweifelten daran. Es gab einen engen Kontakt zwischen den Geflüchteten in der Unterkunft und den Menschen im Ort. Die Ukrainer wurden zu allen Dorffesten eingeladen. Und Griese behielt recht: Nach aktuellem Ermittlungsstand gehörte das Feuer zu einer Serie von Bränden, die ein Feuerwehrmann an verschiedenen Orten gelegt hatte. Was bleibt, sind die Schatten der ersten Vermutung und, so Griese, Risse im Gemeinschaftsgefühl.