Brief der 28 an den Kanzler

Brief der 28 an den Kanzler :

Brief der 28 an den Kanzler : Für das Recht der Stärkeren

„Gegebenenfalls“ könnte man einem namentlich nicht genannten Akteur Anlass zu „verbrecherischem Handeln“ liefern, so der Kern der von „politischer Ethik“ geleiteten Mahnung einiger Künstler und Intellektueller an den Bundeskanzler in Sachen Waffenlieferung an die Ukraine. Dieses „Gegebenenfalls“ hat einige Prämissen: erstens die, dass es bislang noch unterhalb der von den politischen Ethikern definierten Schwelle des Verbrecherischen liegt, was die russische Armee im Auftrag ihres nicht genannten Oberkommandierenden an den Ukrainern verübt. Tausende von wie auf der Treibjagd Ermordeten, Vergewaltigten, strategische Aushungerungen, systematische Bombardierung von Wohnhäusern, Schulen, Krankenhäusern, planmäßig organisierte Deportation „befreiter“ Ukrainer, gern nimmt man auch Kinder, nach Russland oder, um die Transportkosten zu sparen, ihre Vernichtung vor Ort in den „Filtrierungslagern“. Nein, ihr Lieben – das alles ist Kriegsroutine, wir bedauern das, wir verurteilen das sogar, aber verbrecherisch wird es erst, wenn das über die Ukraine hinausgeht, wenn es die „Welt“ betrifft. Verbrecherisch ist es nicht, wenn es, bedauerlicherweise, um die Vernichtung eines Staats und seiner Bevölkerung geht, die mit uns unverständlicher, unserem Mindset schlicht unzugänglicher Radikalität sich verteidigt.

Die zweite Prämisse dieses „Gegebenenfalls“: Wer den eingetretenen, den gegebenen Fall definiert, ist der Stärkere. Wir akzeptieren, unausgesprochen, sein Recht dazu. Politische Ethik kennt dieses Prinzip von alters her, es heißt: Recht des Stärkeren. Und wir gestehen dem namentlich nicht genannten Aggressor nicht nur die Definitionsmacht über die Rahmenbedingungen politisch-ethischen Handelns zu, wir setzen zugleich das Apriori, dass er der Stärkere ist. Beharrlich perpetuieren wir das Mantra von der militärischen Ausweglosigkeit des ukrainischen Widerstands, lassen uns vom aus Großmachtperspektive unerwarteten Verlauf des Kriegs nicht beeindrucken. Was nicht sein kann, das nicht sein darf: Die Ukraine darf diesen Krieg nicht gewinnen, Russland darf nicht verlieren. Nur ein starkes Russland schützt uns, die „Welt“, vor dem Atomkrieg. Und darum, nächste Prämisse, helfen nur Verhandlungen, nicht Waffen (eben in diesem Verhältnis wechselseitiger Ausschließung). Denn Verhandlungen mit denen, die sich ergeben, sind ein erprobtes geopolitisches Strategem des Putin-Regimes. Und wir müssen es am Leben erhalten, um alles in der „Welt“.