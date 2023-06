Mit einem einzigen knappen „leider nein“ brachte sich Sigmar Gabriel auf die richtige Seite. Leider nein, leider gebe es in dem neuen Buch des ehemaligen deutschen Botschafters in Moskau, Rüdiger von Fritsch, nichts, dem er, Gabriel, widersprechen müsste. Von Fritsch legt nach seinem Bestseller „Zeitenwende. Putins Krieg und die Folgen“ nun ein Jahr später das Folgebuch vor. Es heißt „Welt im Umbruch. Was kommt nach dem Krieg?“, schaffte es auf Anhieb abermals in die Pa­per­back-Bestenliste. Als Vorsitzender des Vereins Atlantik-Brücke, der Gabriel seit 2019 ist, hatte er dem Autor vorige Woche Gastrecht für seine Buchvorstellung im Berliner Magnus-Haus gegeben, jenem ba­rocken Bürgerpalais, wo Gabriel in un­mittelbarer Nachbarschaft zur früheren Kanzlerin seinen Arbeitssitz hat.

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Man kann den gemeinsamen Auftritt mit von Fritsch als weiteren Akzent sehen, den Gabriel in der Verteidigungslinie seines prorussisch genannten Wirkens als Wirtschaftsminister setzt. Ein Akt der symbolischen Politik, wenn man so will: Seht her, ich war damals nicht als poli­tischer Geisterfahrer unterwegs, sondern habe in breitem Einvernehmen agiert; ich unterschreibe insoweit jede Zeile der Pu­tin-Kritik meines früheren Botschafters, ja, im Grunde hätte sein Buch auch von mir stammen können. So hat es der rhe­torische Überschüsse liebende Gabriel selbstverständlich nicht formuliert, aber mit seinem „leider nein“ setzte er den Ton.