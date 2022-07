Faeser und Heil in Kiew : Sektfoto aus dem Krieg

Gute Stimmung: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD, links, Anka Feldhusen, deutsche Botschafterin in der Ukraine und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) treffen Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (zweiter von rechts) in der Residenz der deutschen Botschafterin. Bild: dpa

Beim Blick auf dieses Foto aus der vom russischen Angriffskrieg erschütterten Ukraine reibt man sich die Augen: Gibt’s etwas zu feiern? Wurde das besetzte Cherson befreit? Haben wir den Sieg der Ukrainer über den russischen Aggressor verpasst? Mitnichten. Trotzdem posiert da eine strahlende deutsche Innenministerin Nancy Faeser mit einem Sektglas in der Hand, umgeben von Arbeitsminister Hubertus Heil, der deutschen Botschafterin in der Ukraine, Anke Feldhusen, sowie dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko auf einem Balkon der Residenz der Botschafterin. Die Vier sind offenbar bestens gelaunt.

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton.

Ist es kleinlich, sich wie Twitter-Nutzer unter #Kriegstourismus darüber zu echauffieren, dass ein paar Politiker mit Sekt anstoßen, während im Ukrainekrieg jeden Tag zahllose Zivilisten und Soldaten sterben? Die Ausgelassenheit ist an­gesichts der Umstände, dass die russische Armee Odessa ins Visier nimmt und der Kreml-Außenminister Lawrow gerade erst gesagt hat, es gehe darum, die ukrainische Regierung zu verjagen, durchaus fragwürdig.

„Einen Eindruck von den Geschehnissen machen“

Der CDU-Generalsekretär Mario Czaja twitterte: „Was von einer Zeitenwende übrig bleibt. Mit Champagner in der Hand einen Logenplatz ergattern. Sinnbild für die SPD-Riege der Scholz-Regierung. Bilder haben Wirkung – und die Wirkung dieses Bild spricht Bände“. Ein Nutzer wundert sich, dass die deutsche Politik das Land auf harte Zeiten einschwört: „Da finde ich diese ,Partylaune’ in Kiew mitten im Krieg etwas verstörend.“

Es gibt von Nancy Faeser und Hubertus Heil auch andere Bilder des Ukrainebesuchs. Etwa, wie sie in schusssicherer Weste und mit betretener Miene durch den Kiewer Vorort Irpin gehen, wo allein die russische Armee Hunderte Zivilisten ermordete. Dem CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet wurde im vergangenen Jahr ein Bild zum Verhängnis, das einen Augenblick beim Be­such der Flutopfer im Erftgebiet festhielt, in dem er sich über die Bemerkung eines Kollegen amüsierte. Den fatalen Eindruck vermochte der Politiker mit keiner noch so ehrlich gemeinten Entschuldigung wettzumachen. Zu Nancy Faesers Besuch in Kiew teilte ihr Ministerium mit, es sei ihr darum ge­gangen, „sich vor Ort einen Eindruck von den Geschehnissen zu machen“.