Umbau an Russlands Schulen : Patriotismus als Pflichtfach

Kadettenschüler in Chabarowsk schreiben Dankesbriefe an russische Soldaten in der Ukraine. Bild: Rossija 1

Seit dem Beginn ihres offiziell als „Spezialoperation“ etikettierten Angriffskriegs gegen die Ukraine machen sich Russlands Machthaber daran, die Gesellschaft nachhaltig umzuformen. Während Massenemigration und Repressionswellen gegen im Land gebliebene Kriegsgegner die europäisch gesinnte Kulturschicht ausgedünnt beziehungsweise mundtot gemacht haben, wurden die Schulen verpflichtet, die nachwachsende Generation zu unbedingter Staatstreue zu erziehen. Zwar besagt Russlands Verfassung, es dürfe keine Staatsideologie geben, doch der Leiter der Präsidialadministration für sozialpolitische Projekte, Sergej Nowikow, bezeichnete schon vorigen Sommer bei einem Onlinetreffen mit Klassenlehrern die bisherige Abwesenheit einer solchen Ideologie als Problem. Infolgedessen habe eine ganze Generation sich von Wertvorstellungen aus anderen Weltgegenden, beispielsweise aus dem „kollektiven Westen“, prägen lassen, sagte Nowikow, der die Pädagogen ermunterte, vor dem Thema Ideologie nicht zurückzuschrecken.

Um Schülern „richtiges Denken“ bezüglich des Ukrainekrieges einzutrichtern, wurde im vergangenen Herbst das neue Schulfach „Gespräche über Wichtiges“ eingeführt. Jeden Montag beginnt der Unterricht nun eine Stunde früher mit einem vom Klassenlehrer zu gestaltenden Zusatzunterricht. Dafür erhielten die Schulen modellhafte Beispieltexte, etwa einen der F.A.Z. vorliegenden Lehrervortrag über die Ukraine, der die Staatspropaganda reproduziert. Demnach gehörten deren östliche Landesteile stets zu Russland, in Kiew habe aber 2014 infolge eines Staatsstreichs ein faschistisches, von Amerika gelenktes Regime die Macht übernommen, das Russland hasse und es früher oder später überfallen hätte. Außerdem wird montags feierlich die russische Fahne gehisst und gemeinsam die Nationalhymne gesungen.

Zwangstherapie beim staatlichen Familienpsychologen

Der Besuch der „Gespräche über Wichtiges“ ist im Prinzip freiwillig, doch wenn Schüler nicht erscheinen, können deren Eltern von der Schulleitung oder dem Jugendamt vorgeladen werden. In Moskau geschah dies der alleinerziehenden Medizininformatikerin Jelena Scholiker, deren zehn Jahre alte Tochter Warwara den Pa­triotismus-Unterricht, aber auch Mathestunden wegen Krankheit verpasste. Scholiker wurde von der Schulleitung einbestellt, im Gespräch machten ihr zwei Vizedirektoren, der Studienleiter und drei Sozialpädagogen Vorhaltungen, dass sie Warwara daran hindere, die „Gespräche über Wichtiges“ zu besuchen. Die Mutter argumentierte, sie unterrichte ihre Kinder, falls sie etwas verpassten, selbst zu Hause, weshalb sie stets gute Noten hätten. Den Patriotismus-Unterricht könne sie, da er aufgezeichnet werde, online mit ihnen nacharbeiten. Doch die Schulleitung ließ das nicht gelten, da die Kinder das Hissen der Flagge und das Abspielen der Staatshymne gemeinsam in Präsenz erleben müssten. Außerdem nahm die Leitung an einem Messenger-Avatar des Kindes Anstoß, der auf Sympathien für die Ukraine hindeutete, sowie an längst gelöschten Chats, die Eltern eines anderen Schülers fotografiert und damit Warwara bei der Direktion denunziert hatten.