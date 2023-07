In der Nacht zum 23. Juli haben die russischen Streitkräfte das Zentrum von Odessa bombardiert, das erst im Januar in die UNESCO-Liste des gefährdeten Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Es war nicht der erste Angriff auf die „Perle des Schwarzen Meeres“, wie die Hafenstadt oft genannt wird. Bereits am 20. Juli beschädigten russische Raketen die Gebäude des Literaturmuseums und des Archäologischen Museums. Das ­ukrainische Kulturministerium bereitete ein offizielles Schreiben an die UNESCO vor, das die Schäden beschreibt und um eine Reaktion ersucht. Dieser Brief wird nun sehr viel länger werden. Der jüngste Angriff war der bisher ruinöseste für das Stadtzentrum.

Die wichtigste russisch-orthodoxe Kirche der Stadt, die Verklärungs­kathedrale auf dem zentralen nach ihr benannten Platz, wurde irreparabel beschädigt. Ein Video der ersten Rettungskräfte, die das brennende Gebäude betraten, ging über die ukrainischen Telegramkanäle viral. Ein Rettungsarbeiter, der filmte, wie die Flammen die Einrichtung der Kathedrale verschlangen, wiederholte im Schock­zustand immer wieder: „Mein Gott, die Kathedrale gibt es nicht mehr“.