Olga Martynova über den Krieg : Geiseln des Wahnsinns

Widerstand in Russland gegen den Krieg: Polizisten führen einen Demonstranten in Sankt Petersburg ab. Bild: dpa

Der Krieg macht sprachlos und wütend. Trotzdem wird in diesen Tagen viel Wichtiges gesagt, auch von Autoren und Künstlern. Viele appellieren an Politiker. Egal, ob das hilft oder nicht, das ist wahrscheinlich notwendig. Ich werde das nicht wiederholen, ich appelliere an die „ein­fachen“ Menschen und will etwas sagen, das momentan irrelevant zu sein scheint, vielleicht sogar schockierend, aber wichtig ist: Solidarität braucht jetzt nicht nur die Ukraine, sondern brauchen auch die Menschen in Russland, die genauso angegriffen und Geiseln eines Wahnsinns sind.

Die jungen Menschen, die jetzt massenhaft in russischen Städten gegen den Krieg protestieren und festgenommen werden, sind Opfer dieses Krieges, friedliche, gute, ehrliche Kinder. Das ist eine Generation, die in Jahrzehnten groß geworden ist, die man vielleicht die freieste Zeit in der Geschichte Russlands nennen darf. Sie wollen nicht zurück in die sich wiederholende Geschichte. Man hat auch um sie große Angst. Und große Hoffnung auf sie, wie schwierig es auch ist, momentan von irgendwelcher Hoffnung zu sprechen. Diesen Kindern wird ihre Zukunft geraubt. Und der Zukunft werden diese Kinder geraubt.