Der Papst im Ukrainekonflikt : Zeit des Krieges

Aktualisiert am

Papst Franziskus erwägt einen Besuch in Kiew. Er wirbt aber auch hartnäckig um den militaristischen Patriarchen von Moskau und Russland, Kirill. Mit seinem Schweigen über den Aggressor droht der Papst sich selbst zu beschädigen. Ein Gastbeitrag.

Papst Franziskus und Moskaus Patriarch Kirill in Havanna 2016. Bild: REUTERS

Papst Franziskus ist für seine sich über Konventionen hinwegsetzende Amtsführung bekannt. Auch zu Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine setzte der Papst sich über diplomatische Gepflogenheiten hinweg und begab sich am 25. Februar selbst in die russische Botschaft beim Heiligen Stuhl, um Botschafter Alexander Awdejew „seine Sorge über den Krieg“ zum Ausdruck zu bringen. Der Krieg dauert nun schon mehr als fünf Wochen an, Tausende von ukrainischen Zivilisten, aber auch von ukrainischen und russischen Soldaten sind inzwischen getötet worden.

Doch seit seinem Blitzbesuch in der Botschaft befleißigte sich Franziskus weitgehend der traditionellen diplomatischen Zurückhaltung des Heiligen Stuhls. Der Papst und sein Staatssekretär, Kardinal Parolin, beteten zwar wiederholt um Frieden und den Schutz der Gottesmutter für das ukrainische Volk, doch erst am 6. März distanzierte sich Franziskus von der russischen Sprachregelung, es handle sich bei den Ereignissen in der Ukraine um eine „Militäroperation“. Mit Erleichterung nahmen die Gläubigen zur Kenntnis, dass der Papst nun diesen Euphemismus zurückwies und erklärte, es handle sich eindeutig „um einen Krieg, der Tod, Zerstörung und Elend mit sich bringt“.