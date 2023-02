Ich war nie in Mariupol, obwohl mir jetzt scheint, dass ich diese Stadt kenne, den Verlauf ihrer Straßen, die Menschen, die dort leben. Genauer: Ich kenne das Grauen, das sich dort im Frühjahr 2022 zutrug. Und Menschen, von denen viele vermutlich nicht mehr unter den Lebenden sind. Das alles dank Ana. Sie war es, die das Grauen von Mariupol in mich hi­neingegossen hat, es mir so nahege­bracht hat, dass es in meine Träume eingezogen ist.

Die ersten Monate dieses Krieges wa­ren für mich in ihrer Sinnlosigkeit schrecklich. Ich beneidete diejenigen, die morgens aufstehen und zur Arbeit gehen mussten. Wenn man freier Künstler ist, muss man diese Disziplin selbst erschaffen. Nach dem 24. Februar 2022 habe ich nicht nur keinen Sinn darin gesehen, meine begonnenen Arbeiten fortzusetzen – ich sah auch keinen Sinn mehr in all dem, was ich früher geschaffen hatte. Es schien, als habe der Krieg die frühere Welt unwiederbringlich durchgestrichen, und in dieser neuen Realität sei jede Kunst sinnlos. Es war eine totale professionelle Lähmung.