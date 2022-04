Krieg in der Ukraine : Kämpferinnen für den Frieden

Eine Frau demonstriert am 6. April vor dem Reichstag in Berlin gegen den russischen Angriffskrieg und die Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine. Ihre Hände sind symbolisch gefesselt. Bild: AP

Wenn Olena aufwacht, sieht und hört sie den Krieg nicht. Sie ist umgeben von Feldern, Wiesen, Wald, an einem scheinbar friedlichen Ort irgendwo im Westen der Ukraine. Hierhin ist sie aus Kiew mit Freunden vor den russischen Bomben geflohen, weil es in der Nähe des Ferienheims keine strategisch wichtigen Ziele gibt. Aber was heißt in diesem Krieg schon „strategisch wichtig“? Putins Armee vernichtet Krankenhäuser, Wohngebäude, Kindergärten, Schulen. In Butscha haben Soldaten mehr als vierhundert Zivilisten massakriert. Ob Kinder, Alte, Frauen, niemand darf auf Gnade hoffen.

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

In Berlin-Kreuzberg, im Büro von „Owen“, einer Friedensorganisation, die 1992 gegründet wurde, sitzen drei Frauen: Dana Jirouš, Mitinitiatorin und Koordinatorin der „Fraueninitiativen für Frieden im Donbass“, Tatjana, die am zweiten Tag des russischen Angriffskriegs aus dem Donbass geflohen ist, und Ljudmila. Sie ist Russin, Mitte sechzig und hat ihre Heimat verlassen, weil sie es nicht erträgt, in einem Land zu leben, das von ihr verlangt zu lügen. Sie will den Krieg mit all seinen Abscheulichkeiten beim Namen nennen. Per Zoom ist neben Olena auch Natalja aus Grosnyj zugeschaltet.