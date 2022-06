Eine Begegnung in Odessa : Ihr schickt uns in den sicheren Tod

Auch die ukrainische Armee hat Probleme. Doch diese Wahrheit wird hierzulande gerne ausgeblendet. Eine Begegnung in Odessa mit einem früheren Soldaten, der keine Waffe mehr in die Hand nehmen würde.

Vom Krieg hat Serge genug. Sein Land hat ihn im Stich gelassen und dem russischen Feind zum Fraß vorgeworfen. Im Donbass, wo die Russen gerade ihre militärische Kraft bündeln, wo sie Bomben regnen lassen, Dörfer plattwalzen und Städte unterwerfen, hat Serge 2014 gekämpft, nach der Annexion der Krim. Weil er den Russen den Raub der Halbinsel nicht ohne Widerstand durchgehen lassen wollte, ist er zum Militär gegangen und für eine Spezialeinheit aus Hubschraubern gesprungen.

Für die Ukraine würde er heute keine Waffe mehr in die Hand nehmen und nur noch töten, sollte jemand seine Familie bedrohen. Serge fährt jetzt Taxi in Odessa. Lieber würde er wie früher in einem Nachtclub auf der Bühne stehen, moderieren, singen, die Menschen mitreißen. Aber der Krieg hat auch sein Leben verändert. Gerade wurde das Kriegsrecht verlängert, die Ausgangssperre gilt jetzt von 23 Uhr bis 5 Uhr. Die Odessiten haben sich daran gewöhnt, genauso wie an den Luftalarm und die Bedrohung vom Meer, auf dem russische Kriegsschiffe kreuzen. Daran, dass sie nicht mehr an den Strand dürfen. Es hat den Anschein, als setzten sie der Kriegsgefahr mediterrane Gelassenheit entgegen.

Serge trägt eine schwarze Kappe und einen akkurat gestutzten Bart. Er fährt an einem Einkaufszentrum vorbei, es heißt Riviera, und eine russische Rakete hat es größtenteils zerstört. Damals, 2014, musste sich Serge erst an das Töten gewöhnen. Leicht von der Hand ging es ihm nie. Die Situation in der Armee sei miserabel gewesen, sagt er, es habe an allem gefehlt: Munition, schusssicheren Westen, Helmen, Waffen. Einmal bei einem Einsatz irgendwo im Donbass sind sie 140 Mann gewesen und hatten lediglich eine Handvoll Panzer, von denen zwei kaputt waren. Weil ihnen Werkzeuge und Ersatzteile fehlten, konnten sie die Panzer nicht reparieren. Ihre Funkgeräte funktionierten nicht. Sie hatten nichts zu essen und jagten Tiere. „Wir haben Vögel gegessen“, sagt Serge. Die Russen griffen sie ständig an. Nach wenigen Wochen waren hundert seiner Kameraden tot.

Die Probleme der ukrainischen Armee

Auch in diesem Krieg fehlt es an Ausrüstung, besonders für die freiwilligen Kämpfer, die nicht nur im Hintergrund die Stellung halten, sondern an vorderster Front ihr Leben riskieren. Ein bei Telegram veröffentlichtes und von der „Washington Post“ auf seine Echtheit hin überprüftes Video zeigt eine Gruppe von Soldaten, stationiert im hart umkämpften Sjewjerodonezk. Ein Soldat sagt, dass seine Einheit einen Kampfeinsatz verweigere, weil hinter ihnen keine Truppen stünden, niemand, der sie mit schweren Waffen deckt. „Wir warten seit Wochen auf Verstärkung. Wir werden in den sicheren Tod geschickt. Wir sind nicht allein, wir sind viele.“ Und dann sagt er noch: „Ruhm der Ukraine.“

Ein Freund von Serge ist Sniper, ein Scharfschütze, der für seine Aufgabe in der Nähe von Charkiw eine spezielle Ausrüstung benötigt, ein Spektiv, ein Windmesser, ein Barometer und natürlich genügend Munition. Im Idealfall misst ein Laserentfernungsmesser die Distanz zum Zielobjekt, aber vom Idealfall ist auch die ukrainische Armee weit entfernt. Bei all der Häme und Freude über die russischen Rückschläge und taktischen Fehler in den letzten Wochen blieb in der öffentlichen Wahrnehmung kaum Platz für die Probleme der Ukraine. Doch die Stimmen derer, die sich nicht blind in den Tod stürzen wollen, werden lauter.

Serge sammelt jetzt über soziale Netzwerke Geld für seinen Freund an der Front. Er sagt, viele der aus aller Welt angekündigten Waffen seien noch gar nicht eingetroffen, dabei zähle doch jeder Tag. Er klingt nicht wütend, nur resigniert und enttäuscht. Er fürchtet, dass Putin taktische Nuklearwaffen einsetzt, er traut ihm alles zu. Putin habe bereits viele rote Linien überschritten. Er werde auch vor der nächsten Linie nicht haltmachen.