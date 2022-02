Kritik an Putins Krieg : Entsetzen und Scham bei Russlands Intellektuellen

Während aus einer Reihe russischer Städte vereinzelte, von der Polizei durch Festnahmen aber rasch unterbundene Mahnwachen gegen den Krieg gemeldet werden, bringen liberale russische Intellektuelle Entsetzen und tiefe Scham über den militärischen Überfall ihres Landes auf die Ukraine zum Ausdruck. Der Chefredakteur der „Nowaja gaseta“, Dmitri Muratow, be­gründet diese Scham damit, dass niemand da sei, der diesen Krieg aufhalten könne. Präsident Putin spiele mit dem Atomknopf wie mit dem Schlüssel ei­nes teuren Autos, sagt der Friedens­nobelpreisträger in einer Videoansprache. Jedenfalls drohe seine Bemerkung von einer „rächenden Waffe“ der Welt offensichtlich einen Atomschlag an. Aus Solidarität mit der Ukraine und weil seine Kollegen das Nachbarland niemals als feindlich ansehen würden, wie Muratow versicherte, produzierte die „Nowaja gaseta“ eine zweisprachige Ausgabe auf Ukrainisch und auf Russisch. Muratow schloss mit der dramatischen Erklärung, nur eine Antikriegsbewegung von Russen könne das Leben auf diesem Planeten retten.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der Schriftsteller Boris Akunin ge­steht, er habe bis zuletzt nicht ge­glaubt, dass Putin sich auf diesen absurden Krieg einlassen würde. Aber der Wahnsinn habe gesiegt. Russland werde von einem psychisch kranken Diktator re­giert, und, was schlimmer sei, das Land gehorche dessen Paranoia. Er wisse, so Akunin, dass „Putinland“ und Russland nicht ein und dasselbe seien, doch für die Welt bestehe jetzt kein Unterschied mehr zwischen beiden. Auch den emi­grierten Satiriker Viktor Schenderowitsch frappiert, dass es, wie er sagt, in der gesamten politischen Elite keinen anständigen Menschen gab, der versucht hätte, die Katastrophe auf­zu­halten. Dieser Krieg, den Putin aus gekränkter Eigenliebe angezettelt ha­be, sei ein Verbrechen Russlands. Da­her seien alle seine Landsleute Mit­täter, denn sie hätten die Entstehung eines solchen Drachens zugelassen, der fähig sei, die ganze Welt zu vernichten.

Wie Hitlers Eroberungsfeldzüge

Selbst der Oppositionspolitiker Alexej Nawalnyj, dem in der Strafkolonie ein neuer Prozess gemacht wird, verlangte, dass seine Forderung, dieser Krieg müsse beendet werden, ins Protokoll aufgenommen werde. Nawalnyj erklärte, er sei von der Kommunikation mit der Außenwelt abgeschnitten, doch dieser Krieg sei von Banditen und Dieben entfesselt worden, um die Aufmerksamkeit von Russlands Pro­blemen abzulenken.

Wie viele vergleicht auch der Fan­tasyautor Dmitry Glukhovsky Putins Krieg mit den Eroberungsfeldzügen Hitlers, dessen Einnahme des Sudetenlandes und der Aufteilung Polens. Wie viele Russen beobachte er, wie die Ty­rannei immer umfassender und die Frei­heit unterdrückt werde, notiert Glukhovsky. Und der Rapper Vlady gesteht, er wünsche sich und seinen Landsleuten, die Zeit zu erleben, da Russland die Verbrechen der gegenwärtigen Machthaber offiziell als solche anerkenne.

Mehr zum Thema 1/

Dass dieser Krieg nicht nur Tausende Menschenleben kosten, sondern auch Russland keinerlei Nutzen bringen werde, davon ist der Politologe Kirill Rogow überzeugt. Auf Facebook prophezeit er, dass der Niedergang seines Landes sich nur noch beschleu­nigen werde. Nun komme es darauf an, wie schnell die westlichen Länder ei­nen Ersatz für die fossilen Brennstoffe finden können, die sie von Russland be­ziehen. Das werde zwar schmerzhaft für Europa, sei aber nur eine Frage der Zeit. Mittelfristig werde Russland da­mit sein Wirtschaftsmodell verlieren und sich zu einem Satelliten Chinas verwandeln, prophezeit Rogow. Die NATO werde sich an seiner Westgrenze dafür umso stärker konsolidieren.

In Schockstarre

Die Politikprofessorin Jekaterina Schulman mahnt ihre Landsleute, in diesen Tagen erlebten sie die „Morgenröte“ eines Krieges, der leider sehr lange dauern werde. Viele Gegner der Gewalt seien derzeit in einer Art Schockstarre, daher seien die Befürworter und die Kremlbots sichtbarer. Doch das erste Opfer jedes Krieges sei die Wahrheit, und um die sei es in Russland auch zuvor nicht gut bestellt gewesen. Angst hätten jetzt alle, so Schulman, und die könne sich auch in Hurrageschrei ausdrücken. Doch die öf­fentliche Meinung werde sich än­dern. Jetzt sei es wichtig, nicht in Panik zu handeln, rät Schulman. Alle, die mit diesem Krieg nichts zu tun hätten, sollten umso gewissenhafter ihre beruf­lichen und familiären Pflichten erfüllen und Ansichten vielleicht lieber in den sozialen Netzwerken austauschen – solange es die noch gebe, was schon bald nicht mehr der Fall sein könne. Sie jedenfalls rufe vorerst niemanden zu irgendetwas auf, schreibt Schulman auf Facebook, denn das könnte unverantwortlich sein.

Leider entwickeln sich die Ereignisse nach dem schlimmsten Szenario, stellt die Hochschullehrerin und Publizistin fest, ihren Landsleuten stehe ein langer Korridor des Unglücks bevor. Das frühere Leben sei vorbei, es beginne ein neues, das ärmer, gefährlicher und eingeschränkter sei. Wobei die Einschränkungen sowohl von innen kommen würden, durch Sicherheitsanordnungen, als auch von außen, durch Sanktionen. „Passt auf euch auf“ sei ein dumme Aufforderung, sagt Schulman. Dennoch bittet sie ihre Leser, um ihrer selbst, um der ihnen Nahestehenden und um der Heimat willen, die in ein großes Unglück gestürzt sei, auf sich aufzupassen, sich zu bewahren – denn es könne sein, dass sie noch ge­braucht würden.