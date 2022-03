Deutschland und Osteuropa : Was das Sterben in der Ukraine verlängert

Was das Sterben in der Ukraine verlängert

In den letzten fünfzig Jahren hat sich Deutschland zweimal gegen die sicherheitspolitischen Interessen der Nationen Ostmitteleuropas entschieden. Zweimal hat es die machtpolitischen Ansprüche Russlands höher bewertet als die Freiheitsrechte der Völker in dieser Region. Das erste Mal geschah dies, als man die Solidarnosc-Bewegung in Polen vor allem als Gefahr für den europäischen Frieden betrachtet hat, das zweite Mal hier und jetzt.

Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich Deutschland für eine energiepolitische Strategie entschieden, die Putins Russland zum Angriff auf die Ukraine verholfen hat. Nun weigert sich Deutschland auch, einen Teil der Kosten dieser Fehlentscheidung zu tragen, indem es ein gemeinsames Embargo auf die Gas- und Öllieferungen aus Russland ablehnt. Konnte man die fehlende Unterstützung der Solidarnosc-Bewegung noch wohlwollend als Strategie deuten, das hehrere Ziel der Wiedervereinigung nicht zu behindern, verdankt sich die gegenwärtige Weigerung, ein Gas- und Ölimportembargo durchzusetzen, obwohl dies das Sterben in der Ukraine verlängert, rein materiellen Gründen. Man will schlicht den Wohlstand in Deutschland sichern, da ansonsten – so der Wirtschaftsminister – soziale Unruhen und Wettbewerbsnachteile drohen würden.