Nahrungsmittel Getreide : Nicht Tierfutter, nicht Biosprit

Aktualisiert am

Der Krieg in der Ukraine lässt Korn wieder zum knappen Gut werden. Getreide ist das wichtigste Nahrungsmittel der Menschen und muss auch so behandelt werden. Ein Gastbeitrag.

Korn ist das wichtigste Nahrungsmittel der Menschen. Es enthält Kohlenhydrate, vor allem Stärke, auch Eiweiß und Fett und viele andere lebensnotwendige Mineralstoffe. Seit Jahrtausenden ist die Geschichte der Menschheit eng mit der Geschichte des Getreidebaus verbunden. In der momentanen Krisensituation, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, müssen wir uns neue Gedanken über die Versorgung der Menschheit mit Korn machen – und zwar so schnell wie möglich.

Dabei müssen die natürlichen Bedingungen des Wachstums von Getreide so gut wie möglich bedacht werden. Die vielfältigen Inhaltsstoffe der Körner sollen eigentlich die ersten Entwicklungsschritte eines jungen Pflanzensprösslings ermöglichen, bis dieser selbst Photosynthese betreiben und wachsen kann. Aber der Inhalt der Körner ist auch für Mensch und Tier nahrhaft – im Gegensatz zu allen anderen Teilen der Pflanze. Sie bestehen aus Zellulose. Diese Substanz ist sehr beständig: Keine Pflanze und kein Tier kann sie abbauen, zersetzen oder zerstören. Nur in den Körnern ist der Zelluloseanteil gering, sodass sie als Nahrung nutzbar sind.