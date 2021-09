Übergriffe in der Kirche : Eine Berührung, der man sich nicht entziehen darf

Der katholischen Kirche wird oft vorgeworfen, sie würde Sexualität als Tabuthema behandeln. Dabei müssen Geistliche immer wieder in der Öffentlichkeit Stellung beziehen: Wie die Kirche zur Homosexualität steht, ob sie jetzt Sex vor der Ehe in Ordnung findet oder nicht, ob Jesus doch eine Freundin hatte und ob der Zölibat nicht längst abgeschafft gehört. Die Missbrauchsskandale innerhalb der katholischen Kirche fachen die Debatten immer wieder neu an. Nicht Sexualität wird tabuisiert, sondern ein Konzept, das heute im Zentrum aufgeklärter Diskussion steht, mit der Kirchenlehre aber unvereinbar ist: Einvernehmlichkeit.

Dafür, dass die Bibel mit „Im Anfang war das Wort“ beginnt, wird es in der Heiligen Schrift dann doch schnell sehr körperlich. Beachtlich, was für ein Buch man mir da als neun Jahre alter Erstkommunikantin in die Hand drückte, während ich für Kinofilme von zwölf Jahren an noch die Einverständniserklärung meiner Eltern brauchte. Als Erstes gebietet Gott den frisch geschaffenen Menschen, sich zu vermehren. Das Hohelied der Liebe handelt explizit von sexueller Lust. Jesus versteht sich ganz wunderbar mit Prostituierten, und sowohl im Alten als auch im Neuen Testament führen sexuelle Handlungen immer wieder zu unerwarteten Änderungen in den Lebensgeschichten biblischer Personen. Mir wurde als Kind nicht verständlich gemacht, warum inzestuöse Multi-Ehen im Alten Testament ganz normal sind. Keine Predigt hat mir die Frage beantwortet, warum Gott David immer noch begünstigt, nachdem er spontan eine Frau geschwängert hat und ihren Mann daraufhin in den Tod schickte.