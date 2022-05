Debatten über den Krieg : Der Umschlag des Pazifismus in sein Gegenteil

Für den einflussreichen amerikanischen Theologen und Politiktheoretiker Reinhold Niebuhr, der sich selbst als „sozialistischen Christen“ bezeichnete, war der September 1938, der Monat des Münchner Abkommens, der Moment, an dem er seinen radikalen Pazifismus hinter sich ließ. Noch kurz zuvor hatte er Roosevelts Aufrüstung scharf kritisiert und behauptet, die beste Weise, einen Krieg zu vermeiden, sei, sich nicht auf einen solchen vorzubereiten. Jetzt aber befand er unter dem Eindruck der deutschen und japanischen Eroberungspolitik, dass Untätigkeit ein noch größeres Unheil heraufbeschwören könne, und warf dem modernen Pazifismus vor, die „tragischen Elemente“ zu verkennen, die es in der sozialen Wirklichkeit gebe.

Die Pointe seiner Kritik war allerdings, dass er die gleiche Art Realitätsverweigerung auch bei der entgegengesetzten Haltung vorfand, in die der Pazifismus bei sich verändernden Rahmenbedingungen leicht umschlage: dem Glauben, man könne die Geschichte mit Waffengewalt in den Griff bekommen, also das Böse vernichten und das Gute durchsetzen. Beidem liege derselbe Grundirrtum über die menschliche Natur zugrunde: dass man nur dann handeln dürfe, wenn die Guten immer nur gut und die Bösen immer nur böse seien. 1940 schrieb er: „Selbstgerechtigkeit oder Untätigkeit sind die Alternative des säkularen Moralismus“, den er als den gemeinsamen Nenner der nur scheinbar konträren Positionen ausmachte. Zu Beginn des Kalten Kriegs bemerkte Niebuhr in seinem Hauptwerk „The Irony of American History“: „Unsere Idealisten unterteilen sich in die, die den Verantwortlichkeiten der Macht entsagen, um die Reinheit unserer Seele zu bewahren, und denen, die bereit sind, jede Ambiguität von Gut und Böse in unseren Handlungen zu kaschieren.“ Obwohl Niebuhr also aus moralischen Gründen den Einsatz von militärischer Gewalt in bestimmten Fällen für unvermeidlich hielt, wandte er sich zugleich gegen Krieg als Mittel, um moralische Ziele zu erreichen. Nicht zufällig bezeichnete der Präsidentschaftsanwärter Barack Obama nach Bushs Angriff auf den Irak Niebuhr als seinen Lieblingsphilosophen.

Niebuhr kann auch ein Schlüssel sein, um den speziellen Umschlag näher zu betrachten, den der russische Überfall auf die Ukraine bei uns bewirkt hat. Nicht nur die Grünen, sondern auch viele andere, die gerade noch aus moralischen Gründen wie selbstverständlich eine gewisse Distanz zur Sphäre der geopolitischen Macht und erst recht zur Sphäre der militärischen Macht pflegten, finden sich in einer Situation wieder, in der es geradezu unmoralisch erscheint, nicht wie ein Feldherr zu reden. In vielem ähnelt die Lage derjenigen, die Niebuhr vorfand: Die manifest gewordene Aggression, der kriegerische Überfall verändert notgedrungen die Perspektive; statt um Strategien der Konfliktvermeidung muss es um Strategien gehen, wie der Konflikt zu bestehen ist. Die Frage ist nur, in welchen politischen Rahmen diese „Zeitenwende“ gestellt wird. Die Debatte darüber, was sie langfristig bedeutet, hat trotz der Entscheidung des Bundestags vom Donnerstag noch nicht einmal richtig begonnen. Inwiefern trifft diese Zeitenwende Niebuhrs Vorwurf, sie sei nur ein gewendeter Pazifismus, die mit diesem die gleiche Bodenlosigkeit teilt?