Querdenkende Popstars : Wenn es sticht

Der Clip ist schon wieder verschwunden, wie das vorgesehen ist bei Storys auf Instagram. Aber für kurze Zeit stand im Kanal des ewigen deutschen Popstars Nena ein kurzes Video von jener Querdenker-Demo, zu der sich am 20. März zwanzigtausend Leute in Kassel versammelt hatten. Dieses Video hatte Nena mit „Danke Kassel“, einem weißen Herz und dem Datum „20.03.2021“ beschriftet. Dazu lief ein Song des Rappers Jan und des Sängers Xavier Naidoo, „Was stimmt nicht“. Er hakt typische Erregungspunkte des Querdenkerlagers ab, zu dessen prominentesten Vertretern Naidoo zählt: Brainwashing, Pharmalobby, globale Agenda, manipulierte Zahlen, Sabotage, „jeder mit einer Meinung gilt jetzt als Verschwörer“, der Refrain gipfelt in der Zeile: „Das ist nicht das Land, das mal für Freiheit stand.“

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Seitdem wird gerätselt, ob Nena, in die sich dank „99 Luftballons“ mal die kompletten achtziger Jahre verliebt hatten und die bis heute erfolgreich blieb, ebenfalls eine Querdenkerin ist. Zur Wahrheitsfindung wurden ältere Botschaften herangezogen, die Nena auf Instagram gepostet hatte und die darauf hinausliefen, dass sie angesichts der „Panikmache“ und der „Angst“ auf „das Leben“ und ihren „gesunden Menschenverstand“ vertraue – und es eine freie Entscheidung sei, sich nicht impfen zu lassen. Am 25. März erklärte Nenas Management dann: „Die Behauptung, Nena würde sich mit ,Chaoten‘ und ,Rechten‘ gemeinmachen, ist absurd und ein Schlag ins Gesicht der Tausende friedlichen Menschen, die dort demonstriert haben.“ Nena habe sich lediglich „bei den Menschen in Kassel bedankt, die mit der derzeitigen Politik und den unmenschlichen Zuständen, die hier herrschen, nicht einverstanden sind und dafür auf der Straße waren“.