Sprache und Identität : Warum Russland die russische Literatur überlassen?

Aktualisiert am

In der Ukraine fordern heute viele ein Verbot der russischen Sprache. Dabei geht es doch um eine ganz andere: die Sprache des Krieges. Ein Gastbeitrag

Was seit dem 24. Februar passiert, ist ein Rückfall in finstere Zeiten und ein dramatischer Zivilisationsverlust. Dem Gemetzel, das Russland in der Ukraine anrichtet, fallen vor allem junge, integre und engagierte Ukrainerinnen und Ukrainer zum Opfer. Russland zwingt uns das widerwärtige, patinierte Vokabular des Zweiten Weltkrieges auf: Beschuss, Luftalarm, Evakuierung, Deportation, Besatzung.

Die gedankliche Abgrenzung und der Hass gegenüber Russland sind in der Ukraine inzwischen allgegenwärtig. Nahezu jeder hat eine persönliche Rechnung mit dem Aggressor offen. Die Liste der Ermordeten, Verstümmelten, Obdachlosen, Beraubten und Erniedrigten ist lang.