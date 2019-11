Meinungsfreiheit bedroht? : Hier spricht die Sprachpolizei

In den sozialen Medien, an den Universitäten, im Journalismus: Überall, so hört man jetzt ständig, sei die freie Rede gefährdet. Aber wer meint warum, dass die Freiheit zu meinen bedroht sei? Und ist da überhaupt etwas dran?

Es gibt, so liest und hört man es in diesen Tagen wieder besonders laut, durch alle Filter und Blockaden hindurch, die man heute gegen alles auffahren kann, was man nicht hören will, es gibt eine besorgniserregende Verschiebung im öffentlichen Diskurs, eine zunehmende Intoleranz gegenüber Äußerungen Andersmeinender – und wenn man nach derartigen Einlassungen noch die Geduld hat, weiterzulesen, erfährt man in der Regel auch den Grund für diese gefährliche Tendenz: Überall, ob auf Twitter, an amerikanischen Universitäten oder im deutschen Journalismus, herrsche eine heftige Überempfindlichkeit gegen die Artikulation konträrer Ideen; jeder Gedanke, der nicht der eigenen Überzeugung entspricht, gelte schon als Diskriminierung, als Aggression.

Harald Staun Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Als „Snowflakes“ werden solche Sensibelchen gerne bezeichnet, weil sie sofort total aufgelöst sind, wenn sie das Licht einer fremden Erkenntnis trifft. Und trotzdem haben ihre Tränen mittlerweile offenbar die Macht, jeden auch nur annähernd kontroversen Dialog zu überfluten.

Es fällt nicht schwer, solche Sensibilitäten lächerlich zu machen. Doch vielleicht muss man sich, um diesen Konflikt zu verstehen, tatsächlich einmal ganz tief in die Befindlichkeiten der so schnell empörten Minderheiten einfühlen, in die jener Gruppe zum Beispiel, die gerade wie keine zweite unter den herrschenden Regeln der zivilisierten Kontroverse und den Zumutungen der politischen Auseinandersetzung zu leiden scheint: Kaum jemand ist ja sensibler, beleidigter, schneller gekränkt als jene, die gerade ständig und immer selbstverständlicher sagen, was sie angeblich nicht sagen dürfen.

Es sind die Politiker der AfD und anderer rechter Bewegungen, die überall linken Tugendterror und Denkverbote fühlen und unaufhörlich jammern, wenn man ihre Lügen richtigstellt oder ihren Parolen widerspricht. Es sind die größten Hater in den sozialen Medien, die sich am lautesten über den Sturm beschweren, der ihnen entgegenschlägt. Sie sind die letzten, die sich über die Weinerlichkeit der Schneeflocken aufregen sollten.

Es war, um nur ein paar Beispiele aus den vergangenen Tagen und Wochen heranzuziehen, Björn Höcke, der es als „Mobbing“ bezeichnet, wenn ihm Journalisten unangenehme Fragen stellen. Es war Alice Weidel, die in einem Interview mit der Schweizer „Weltwoche“ beklagte, sie habe fast ihren gesamten Freundeskreis verloren, weil ihre Partei als rechtsextrem eingestuft werde. Und es war Bernd Lucke, der sich nicht nur über die Störaktionen des Hamburger AStA beschwerte, sondern auch, in der „Zeit“, über den „linken Meinungsterror“ und die „riesigen Empörungswellen“ in den sozialen Medien. Der in der Woche zuvor in der Fernsehsendung „Maischbergers Woche“ moniert hatte, dass man gleich „als der moralische Bösewicht“ eingeordnet werde, wenn man Meinungen jenseits des „als angemessen gesehenen Meinungskorridors“ äußert.

Vorsicht Widerspruch!

Und der am Ende dann doch offenbar all seinen Mut zusammennahm, um seinem Gesprächspartner Georg Restle, dem Moderator der ARD-Sendung „Monitor“, der erst vor kurzem Morddrohungen erhalten hatte, nachdem ihn der AfD-Sprecher Jörg Meuthen einen „totalitären Schurken“ genannte hatte, die Frechheit an den Kopf zu werfen, er habe solche überzogenen Reaktionen „einfach nicht erlebt“. Fast könnte man meinen, dass es die rechten Provokateure sind, die dringend ein paar jener Trigger-Warnings brauchen, die angeblich an amerikanischen Unis vor der Konfrontation mit fremden Ansichten schützen sollen: „Vorsicht! Wenn man Ressentiments verbreitet, könnten womöglich ein paar Leute energisch widersprechen!“