Strategien der Neuen Rechten : Deutsche: Esst keine Kartoffeln!

Ein junger Mann steht in der Küche und bereitet ein Wiener Schnitzel zu, das kein Wiener Schnitzel, weil aus Schweinefleisch ist. Kalbfleisch war zu teuer. Aber der junge Mann kennt einen „Studententrick“. Zitronensaft. Über Nacht eingelegt, färbt der Saft das dünngeklopfte Schweinefleisch gräulich, und, das sagt der Mann in schönem Österreichisch, so werden sie ein „hervorragend schmeckendes Kalbfleischimitat“.

Später schält der junge Mann Kartoffeln. Heiße Kartoffeln. Klebrige Kartoffelstärke an den Fingern. „I mags ned“, sagt der junge Mann. Und noch mal fürs norddeutsche Publikum: „Ich bin kein Kartoffelfreund.“ Er habe mal den Vortrag eines Anthroposophen gehört, der meinte, „die Kartoffel wäre keine gute Frucht für Mitteleuropäer“. Der junge Mann sagt: „Sie kommt aus dem Ausland. Sie wächst unter der Erde. Das Nachtschattengewächs.“

Die Kartoffel, dieses lichtscheue Gewächs. Gerade war sie noch so deutsch, dass man mit „Du Kartoffel!“ klischeedeutsches Verhalten (um sechs zu Abend essen; Müll in acht unterschiedlichen Behältern sammeln; leiden) kommentierte. Aber nein. Ganz falsch. Die Kartoffel ist schließlich nach Mitteleuropa eingedrungen, eine fremde, schädliche Art. Solche Sachen sagt der junge Mann in einem Video auf Youtube, der aus Amerika nach Mitteleuropa eingedrungenen Plattform.

„IBster Küche“ heißt die Kochshow. Eine ironische Aneignung des Begriffs „Hipster-Nazi“, den die sogenannte Mainstreampresse für Leute wie den Mann im Video verwendet, den Wiener Martin Sellner, weil der keine Glatze, sondern einen ordentlichen Seitenscheitel hat. IB steht für Identitäre Bewegung, eine rechtsextreme Gruppe, die in Deutschland der Verfassungsschutz beobachtet und deren prominenter Kopf Sellner ist.

Einige Tage bevor er am 7. April 2019 sein Kochvideo auf Youtube stellte, war bekanntgeworden, dass Sellner als Jugendlicher Hakenkreuzaufkleber an eine Synagoge geklebt hatte. Noch mal ein paar Tage zuvor, am 25. März 2019, hatten Beamte Sellners Wohnung durchsucht. Der Rechtsterrorist von Christchurch, der am 15. März beim Anschlag auf zwei neuseeländische Moscheen 51 Menschen ermordete, hatte Sellner 1500 Euro gespendet.

Mehr zum Thema 1/

Warum macht ein Rechtsextremer Kochvideos auf Youtube? Wie stark beeinflussen rechte Influencerinnen die Diskussionen in sozialen Netzwerken? Und verbindet etwas den Hass online mit den Hassverbrechen, den Morden von Rechtsterroristen in Christchurch, El Paso, Halle?

Zwei neue Bücher versuchen, diese Fragen zu beantworten: „Hasskrieger“ der Journalistin Karolin Schwarz und „Die rechte Mobilmachung“ der Journalisten Sören Musyal und Patrick Stegemann. Beide Bücher gehen von derselben These aus. Die Neue Rechte hat verstanden, wie sie soziale Medien für sich nutzt, viel effektiver als ältere oder linke Gruppen. Anders, als das ihr Image nahelegt, ist zum Beispiel die AfD garantiert keine Gauland’sche Altmännerpartei, deren ländliche Wähler die Breitbandversorgung gnädigerweise noch nicht erreicht hat. Der AfD folgen auf Facebook 490.000 Fans (darunter eine Menge Fake-Profile) – CDU und SPD je ungefähr 190.000. Die NPD hat mehr Facebook-Fans als die FDP.