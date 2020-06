Denkmalsturz als Machtgeste : Kommentieren statt zerstören

Die Bilder der Zerstörung des Denkmals von Edward Colston in Bristol, die vor einigen Tagen um die Welt gingen (F.A.Z. vom 8. Juni), sind erschütternd. Die Szene lässt an einen Lynchmord denken – und das soll sie auch. Denn der Denkmalsturz ist eine symbolische Bestrafung des Unternehmers und Sklavenhändlers, und das Ende seines Abbilds im Wasser soll an das Schicksal Tausender von Opfern seiner Geschäfte erinnern, die beim Schiffstransport von Afrika nach Amerika über Bord geworfen wurden. Für die Denkmalstürmer ist der seit mehr als dreihundert Jahren tote Colston ein Repräsentant des kolonialistischen Unterdrückungs- und Ausbeutungssystems, das bis heute nachwirkt. Sie verstehen sich als Kämpfer gegen Rassismus und damit für eine bessere Welt. Doch sie erweisen ihrer Sache keinen guten Dienst. Die Aktion wirkt wie eine Orgie der Gewalt, bei der sadistische Reflexe ausgelebt werden.

Die Zerstörung von Statuen und Attacken gegen Standbilder haben eine lange Tradition. Bilderstürme begleiteten die Reformation und die Französische Revolution. Doch vor allem im zwanzigsten Jahrhundert erlebte Europa mehrere Wellen von Denkmalstürzen. Nach dem Ersten Weltkrieg fielen in der östlichen Hälfte des Kontinents unzählige Monumente und Bauten, die in den neu entstandenen Nationalstaaten als Erinnerungen an die Herrschaft untergegangener Imperien unerwünscht waren. In Polen wurden Denkmäler des deutschen Kaiserreichs und des Zarenreichs beseitigt oder russisch-orthodoxe Kirchen, die als demütigende Zeugnisse der kulturellen Zwangsrussifizierung des Landes für die katholische Bevölkerung ein Dorn im Auge waren. Eine Entrussifizierung der Denkmallandschaft fand auch in den baltischen Ländern statt, die ihre Unabhängigkeit erlangten, während in der neugegründeten Tschechoslowakei Herrschaftssymbole des Habsburgerreichs stürzten.