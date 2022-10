Peter Feldmanns Abwahl : Will er das Demokratieprinzip zur Farce machen?

In Frankfurt wird der Kampf um die Abwahl des Oberbürgermeisters aus taktischen Gründen mit leisen Tönen geführt. Manches deutet darauf hin, dass der Souverän auch so erkennt, was zu tun ist.

Die volle Kapelle, so hat es Dirk Metz im September sinngemäß gefordert, müsse in Frankfurt aufspielen. Sonst werde es nichts mit der Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann am 6. November. Der Sozialdemokrat steht wegen der mutmaßlichen Verstrickung in eine Korruptionsaffäre der Arbeiterwohlfahrt derzeit vor Gericht, zudem hat er mit Grenzüberschreitungen bei öffentlichen Auftritten und mit Eigenmächtigkeiten innerhalb des Magistrats für Unmut gesorgt. Ein breites Parteienbündnis, dem auch die SPD angehört, betreibt deshalb seine Abwahl. Und dieses Bündnis agiere zu zurückhaltend, bemängelte Metz, lange Jahre an der Seite von Roland Koch Regierungssprecher in Hessen und heute Kommunikationsberater, in einer Wortmeldung in der F.A.Z.

Die Wahrnehmung, dass die Anti-Feldmann-Koalition nicht alle Kräfte mobilisiert und bündelt, ist vier Wochen später immer noch richtig, es stellt sich nur die Frage, ob auch die damit verbundene Kritik berechtigt ist. Ein Abwahlkampf ist eine heikle Sache: Würden es die Gegner in Aufwand oder Ton mit der Kritik an Feldmann übertreiben, könnte die beabsichtigte Wirkung rasch ins Gegenteil umschlagen. Das Lager des Oberbürgermeisters wartet nur auf Fehler der Gegenseite, mit denen es Feldmanns arg ramponiertes Selbstbild vom volksnahen Politiker, der vom politischen und gesellschaftlichen Establishment bekämpft wird, wiederherstellen könnte. Um diesen David-gegen-Goliath-Effekt zu vermeiden, belässt es das Abwahl-Bündnis beim Aufhängen eher kleinformatiger Plakate, die ohne inhaltliche Polemik für die Abwahl werben, und bei Informationsständen auf Straßen und Plätzen.