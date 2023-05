Kein Bär in der Wildnis, sondern Jurka, die Mutter der „Problembärin“ JJ4. Sie lebt in einem Gehege im Schwarzwald. Bild: Alternative Bärenpark Worbis

Das Schwein, das 1408 in einer Stadt in der Normandie ein Kind getötet hatte, wurde nach der Tat eingesperrt und bewacht, nach drei Wochen kam es zur Gerichtsverhandlung. Das Urteil: Tod durch Erhängen. So geht es aus Unterlagen hervor, die die Kosten für Verhandlung und Hinrichtung festhalten. Ausführlicher sind die Tierprozesse des Mittelalters selten dokumentiert, weswegen umstritten ist, wie üblich sie tatsächlich waren. Sicher scheint aber, dass es sie gab: demonstrative Akte der Wiederherstellung einer Ordnung, die ein Tier gestört hatte.

Ein Gericht in Trient sollte an diesem Donnerstag über das Schicksal einer Bärin entscheiden, was weniger mit der Tat des Tiers zu tun hat, das einen jungen Mann tötete, als mit Tierschützern, die wiederum seine bereits beschlossene Tötung verhindern wollen. Nun wird geprüft, ob sie stattdessen in eine Art Gnadenhof für Bären gebracht wird. Die Anhörung wurde allerdings kurzfristig um zwei Wochen verschoben: Die Tierschützer wollen mit einem Gutachten beweisen, dass es die Bärin nicht war, sondern ein anderer Bär.