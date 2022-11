Twitter war erst der Anfang : Zerstört Elon Musk auch die Marke Tesla?

Es ist gar nicht so lange her, da musste man in Amerika nicht die Aufkleber an der Stoßstange eines Autos lesen, um zu wissen, welche politischen Überzeugungen der Fahrer hat – oft verriet schon die Wahl des Modells sehr viel: Wie eine Umfrage aus dem Jahr 2016 bestätigte, saßen in Trucks mit großen Auspuffrohren erwartungsgemäß meistens Anhänger von Trump, während man hinter dem Steuer eines elektrischen Tesla vor allem Demokraten antraf.

Tesla stand für progressives, grünes Bewusstsein: Wer Tesla fuhr, zeigte, dass er technologieaffin ist und Verantwortung für den Planeten übernimmt, und degradierte die Besitzer herkömmlicher Premiumlimousinen zu Leuten von gestern. Die Tesla-Story verkaufte sich so gut, dass die Marke in diesem Jahr erstmals mehr als eine Million Wagen absetzen wird; 2030 sollen es zwanzigmal so viele werden, wenn es nach Elon Musk geht.