Türsteher sprechen eigentlich nicht so gern über ihre Arbeit. Betriebsgeheimnis. Anna Günther wurde mit 18 Türsteherin in einem Berliner Club und ist heute Psychologin. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Alles. Eine Begegnung.

Es fing damit an, dass einer dieser bärtigen, hochgewachsenen Typen, vor denen man nur so lange Angst hat, wie man sie nicht kennt, sie an die Tür stellte und sagte: „Mach mal! Du merkst das schon.“ Und dann war er weg. Völlig irre. Kein Handbuch, keine Regeln, noch nicht einmal ein guter Rat. Anna Günther war 20, gerade fertig mit dem Abi. Was sie wollte, war ein Studentenjob an der Garderobe. Und jetzt kamen die mit der Idee, sie an die Tür dieses mit Geschichte, Schweiß und Respekt beladenen Ortes zu stellen. Um zu entscheiden, wer rein darf. Sie hielt es für einen Scherz.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Türsteher sprechen nicht so gern über ihre Arbeit. Betriebsgeheimnis. Die Codes der Nacht in den Tag zu tragen wird nicht gern gesehen. Die Nachtwelt hat ja ihre eigene Sprache, ihre eigene Geschwindigkeit und eigene Traditionen, die geschützt werden wollen.