Kein „Truthahn“ mehr : Türkei heißt bei UN nicht mehr „Turkey“

Die Türkei heißt bei den Vereinten Nationen ab sofort nicht mehr „Turkey“, sondern offiziell „Türkiye“ , so wie das Land schon seit seiner Unabhängigkeit 1923 auf Türkisch heißt. Mit der Änderung kamen die UN einer Bitte der Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach, die schon lange genug von der englischen Übersetzung des Landesnamens hatte, der auch „Truthahn“ bedeutet. Die Änderung sei Teil der von Erdogan gestarteten Initiative zur „Steigerung des Markenwerts unseres Landes“, hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag auf Twitter erklärt.

Dem Staatspräsidenten selbst dürfte es auch um die Steigerung seiner Beliebtheitswerte im Land gehen, schließlich wird im kommenden Jahr in der Türkei ein neuer Präsident gewählt und zudem das hundertjährige Bestehen der Republik gefeiert. Schon im vergangenen Dezember hatte Erdogan angeordnet, dass auf türkischen Exportprodukten fortan „Made in Türkiye“ und nicht mehr „Made in Turkey“ steht. Er argumentierte, diese Bezeichnung drücke Kultur, Zivilisation und Werte der türkischen Nation am besten aus. Auch die türkischen Ministerien begannen, Türkiye in offiziellen Dokumenten zu verwenden.

Im Zuge der Bemühungen, den Namen international und im englischen Sprachgebrauch zu verankern, veröffentlichte die Regierung ein Werbevideo, das Touristen aus aller Welt an berühmten Reisezielen zeigt, die „Hello Türkiye“ sagen. Der UN-Sprecher Stéphane Dujarric teilte mit, man habe die Änderung am Mittwoch, unmittelbar nach Erhalt des Antrags aus Ankara, umgesetzt. Es sei nicht ungewöhnlich, solche Anfragen zu erhalten.