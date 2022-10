Aktualisiert am

Böhmen am Meer : Soll Kaliningrad tschechisch werden?

Die Tschechen wollen ein Fleckchen Erde zurück: Eine Initiative erklärt Kaliningrad nicht ganz ernst gemeint zu tschechischem Gebiet. In den Nachbarländern findet das Zuspruch. Ein Gastbeitrag.

Die alternative Karte von Kaliningrad, umbenannt in Královec. Bild: Twitter/visitkralovec

Endlich hat Böhmen ein Meer. Was für eine Inspiration dank Wladimir Putin! Der russische Präsident gilt jetzt für viele Tschechen als Vorbild – obwohl nur in diesem einen Fall.

Wenn es für den russischen Diktator so einfach scheint, durch ein Pseudoreferendum gleich vier große Gebiete in der Ostukraine an sich zu reißen, warum sollten es die Tschechen nicht auch versuchen. Natürlich nicht mit der Ukraine. Doch die Tschechen wollen jetzt ebenfalls ein Fleckchen Erde zurück: Kaliningrad, das früher Königsberg hieß und noch früher Královec.