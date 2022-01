Stimmen zu Kasachstan : Vorsicht vor den Neffen des alten Königs

Für die russischsprachige Öffentlichkeit sind die Unruhen in Kasachstan auch ein Spiegel, der die Probleme des Machttransfers in autoritär regierten Ländern veranschaulicht. Der Kolumnist der Zeitung „Nowaja gaseta“, Kirill Martynow, stellte in seinem Videoblog „Schreckliche Nachrichten“ (Uschasnyje nowosti) die friedliche Verabschiedung der deutschen Langzeitkanzlerin Merkel und die Übergabe der Geschäfte an ihren Nachfolger Scholz den Tumulten in der zentralasiatischen Republik gegenüber. Dort hatte vor zweieinhalb Jahren der Dauerpräsident Nursultan Nasarbajew sein Amt an den lange in Singapur stationierten und offenbar von dessen Wirtschaftsmodell inspirierten Diplomaten Kas­­sym-Scho­mart Tokajew bemerkenswert glatt übergeben.

Doch nun sah Tokajew sich nach zunächst friedlichen Protesten plötzlich 20.000, angeblich vom Ausland gesteuerten Terroristen bei passiven Ordnungskräften gegenüber und musste von Russlands Präsident Putin geleitete Truppen zur Hilfe rufen, um Ordnung zu schaffen und an der Macht zu bleiben. Für die Behauptung ausländischer Einflüsse wurden keine Indizien vorgelegt, so Martynow, keine Journalisten zugelassen, und das Internet war abgeschaltet.

Der Moskauer Reporter Marat Berjosow sieht Tokajew in der Rolle eines Platzhalters wie einst Medwedjew für Putin, der aber seinen Mentor Nasarbajew real entmachten konnte. Tokajew, der als Reformer angetreten war und den gegen den Gaspreisanstieg Pro­te­stie­renden zunächst entgegenkam, ist nun aber Putins Schuldner. Er wurde zum un­populären Diktator, der sich nur durch fremde Bajonette hält, ähnlich wie Lu­ka­schenko in Belarus, erklärt auf Facebook der Publizist Roman Popkow.

Der Multimillionär fördert den radikalen Islam

Der Kiewer Journalist Michail Butusow erblickt im russischen Truppeneinsatz in Kasachstan ein Me­netekel für das, was in der Ukraine 2014 im Fall eines Scheiterns des Maidans hätte passieren können. Bu­tusow findet es bezeichnend, dass Tokajew in seiner Fernsehansprache russisch statt kasachisch gesprochen hatte, und dass er „sogenannte freie Medien“ für die Unruhen verantwortlich machte. Da­mit habe er die Souveränität seines Landes beschädigt und sein Volk verraten.

Doch nun kündigte Tokajew vor dem Parlament ein Programm an, das vorsieht, Beamtengehälter einzufrieren, Oli­­garchen zur Kasse zu bitten und die Vetternwirtschaft einzudämmen. Zu­vor sollen zwei mächtige Neffen des wie vom Erdboden verschluckten Altpräsidenten Nasarbajew festgenommen worden sein: der General des kasachischen Staatssicherheitsdienstes KNB, Samat Abisch, sowie Kajrat Satybaldy, der auch zunächst im KNB diente, dann als Geschäftsmann Multimillionär wurde und als informeller Führer der neuen religiösen Radikalen im Land gilt. Diese hätten sich, notiert der russische Zentralasienreporter Daniil Kislow, vor allem in den armen Dörfern Südkasachstans, wo der konservative Islam noch nie stark war, in letzter Zeit, offenbar mit Unterstützung von Satybaldy, erschreckend vermehrt.

Abisch und Satylbaldy dürften ihren Vorstoß lange vorbereitet haben, ist Kislow überzeugt. Sie hätten Kommandoposten mit Gefolgsleuten besetzt, sich die Streitkräfte so gefügig gemacht und aus islamistischen „Mambety“ – wie junge Provinzler ohne Perspektive genannt werden – Schlägertruppen or­ganisiert, die dann Teile der früheren Hauptstadt Almaty verwüsteten. Festgenommene sollen erzählt haben, sie hätten Geld und „Energiegetränke“ be­kommen, durch die sie die Kontrolle über sich verloren. Wenn Präsident Pu­tin, aber auch der belarussische Herrscher Lukaschenko insinuieren, die Pro­­teste seien aus dem Ausland organisiert und finanziert worden nach dem Muster einer demokratischen „Farbenrevolution“, so sprechen daraus vor al­lem deren eigene Besorgnisse.

Tokajew hat sich bei Putin bedankt, aber auch den baldigen Abzug der von Russland geleiteten Friedenstruppen angekündigt. In Kasachstan gebe es, sagen Experten, keine Sowjetnostalgie, und der postkoloniale Diskurs mache längst Russland für die Zerstörungen und die Hungerkatastrophe im Land unter Stalin verantwortlich. Auch im Kreml sollte klar sein, wie viel beim neoimperialen Schachspiel in der Re­gion zu verlieren ist.