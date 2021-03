Vorwürfe gegen Amos Oz : Kein Engel, aber ein guter Mensch?

Aktualisiert am

Amos Oz 2015 in Tel Aviv Bild: AP

Die Kinderbuchautorin Galia Oz beschreibt in ihrem jüngsten Buch anders als in den bisherigen dunkle Kindheitserfahrungen – ihre eigenen. „Als ich ein Kind war, schlug mein Vater mich, beschimpfte und demütigte mich“, beginnt die heute 56 Jahre alte Frau ihre Autobiographie. „Er nannte mich Dreck.“ Dabei habe es sich nicht um vorübergehende Wutanfälle gehandelt, sondern um „laufende sadistische Misshandlung“, er habe sichergehen wollen, „dass ich breche“. Einmal habe der Vater auch die Mutter in Gegenwart der Tochter geschlagen, aber dem Kind hätten die Eltern gemeinsam das Leben zur Hölle gemacht: „Ich wurde zurückgewiesen und gehasst.“

Die Anklage lässt sich schwer überprüfen, denn der Vater ist seit drei Jahren tot. Aber da es sich bei ihm um Amos Oz, Israels berühmtesten Schriftsteller, handelt, konnte Galia Oz sicher sein, Gehör zu finden. Schließlich ist Amos Oz mehr als ein Schriftsteller gewesen – gleichsam Abbild des israelischen Friedenslagers und eine moralische Instanz über das Land hinaus.