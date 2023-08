Jenny Odell sitzt in ihrem Arbeitszimmer am Schreibtisch. Die Morgensonne taucht das Zimmer in freundliches Licht, auf einem Sideboard zeigt ein altmodischer, weißer Aufziehwecker zehn Uhr an. Unterschiedliche Karten der Bay Area zieren die Wände, dazwischen ein getrocknetes Eichenblatt und neben dem Wecker eine kleine Vase mit Wildvogelfedern. Die 37-jährige Künstlerin und Schriftstellerin ist sich sicher: „Uns fehlt die Fähigkeit, Pausen einzulegen, weil wir mit Tunnelblick auf die Zeit schauen. Wir haben die Zeit-ist-Geld-Mentalität so sehr verinnerlicht, dass wir andere Zeitqualitäten kaum noch wahrnehmen.“

Wie Geburtstag sich anfühlt

Dabei sind wir eigentlich mit ihnen vertraut. „Wir verstehen zum Beispiel, dass der Geburtstag, auch wenn er am nächsten Tag ist, für ein Kind eine Ewigkeit entfernt scheint, wohingegen sich für ältere Menschen die Zeit generell beschleunigt anfühlt“, so Odell.