„Zweihundert Millionen Amerikaner sind nicht an Subtilitäten interessiert. Die wollen eins mit dem Vorschlaghammer über den Kopf und kein vornehmes Getue“: Was die Rockband Kiss vor knapp fünfzig Jahren zur Selbstverteidigung sagte, gilt vielleicht noch heute und mag einen guten Teil der Faszination an der Band Rammstein erklären. Wobei schon die Benennung einer Band in Anspielung auf eine Katastrophe mit siebzig Toten und etwa tausend Verletzten (bei der Flugschau in Ramstein 1988) und das Bekanntwerden mit Liedtextstellen wie „Ein Mensch brennt“, „Fleischgeruch liegt in der Luft“ und „Ein Kind stirbt“ ziemlich unsubtil sind.

Aber es fanden sich viele, die sich diesen Vorschlaghammer gern über den Kopf ziehen ließen – und dazu auch mitsingen und tanzen wollten. Als „Tanzmetall“ nämlich bezeichnete die deutsche Gruppe anfangs ihren Musikstil, und zu dröhnenden Gitarrenriffs und militärischem Sprechgesang folgten viele gern der Aufforderung, auch zu anderen Hooklines wie beim Sexsklaven-Song „Bück Dich / Dein Gesicht ist mir egal“ oder der Kannibalen-Kantate „Mein Teil“, in der es heißt: „Weiche Teile und auch harte / Stehen auf der Speisekarte.“