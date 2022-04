Tiere im Krieg : Der Zoo am Asowschen Meer

Verendete Strauße in Yasnohorodka in der Nähe von Kiew Bild: AFP

Der große Bär liebte den grauen Affen. Er stand vor dessen Käfig und redete mit ihm wie mit einem Kleinkind: „Mein Liebling“, sagte er sanft und dann noch zärtlicher, „mein Schöner“. Der Affe, ein echter und prachtvoller Mantelpavian, schaute erst träge und gelangweilt nach links, nach rechts und streckte danach seinen Arm aus seinem Käfig, aber schwieg. Der Bär, ein breiter Mann, erst 28 Jahre alt, einer der jüngsten Kommandanten der ukrainischen Armee und Fallschirmjäger, zog seinen Mund zusammen, fast wie ein Mädchen für ein Selfie, und schickte seinem Lieblingsaffen vier, vielleicht auch fünf Luftküsse in den Käfig. Bekam keine zurück. Natürlich.

Der Bär hieß deshalb Bär, weil alle in der ukrainischen Armee Spitznamen tragen anstatt Namen. Deshalb begleiteten den Bären an diesem Tag auch der Schamane und der Jäger in den Zoo. Es war August, die Luft so warm wie Tee. Der Boden dampfte. Salzige Perlen lagen über unseren Lippen – Schweiß.

Das war im Spätsommer 2016, als der Ostukrainekrieg kurz Ferien gemacht hat. Nein, falsch, nicht dieser Krieg, nur die Soldaten, die Fallschirmjäger der 95. Brigade. Und nein, es waren auch nicht wirklich Ferien. Der Bär und seine Kameraden waren am Asowschen Meer in dem Kontrollpunkt Tschongar stationiert. Damals schickte man dorthin die Soldaten, die lange hart im Osten gekämpft hatten, damit sie sich erholten.

Verhungert? Eingeschläfert?

Die Krim konnte man greifen, so nah war sie, am Meer schliefen Touristen, und alle aßen Tschebureki. Spähen statt Schießen und Taktik statt Beschuss. „Wie Urlaub, oder?“, sagte der Phönix, der mich damals über das Militärgelände führte.

Warum ich das erzähle? Wahrscheinlich, weil es der schönste Sommertag der Welt war. Und auch weil es jetzt sehr wahrscheinlich ist, dass der prächtige Pavian und alle anderen Tiere jenes Zoos gestorben sind. Denn das Gebiet haben nun Russen eingenommen. Denn es ist Krieg. Vielleicht sind die Tiere am Meer verhungert wie die Strauße in einem Wildgehege in der Nähe Kiews. Oder sind sie doch eingeschläfert worden? Und das rechtzeitig, bevor die Bomben und Soldaten kamen? Ja, hoffentlich.

Am Dienstag sprach Oleksandr Feldman, Direktor des Charkiwer Tierparks, in einem Video auf Telegram über seine Tiere. Die wenigsten könne er noch retten, sagte er. Das russische Bombardement traf sein Gelände, beinahe alle Gehege sind zerstört. Falls keine Hilfe komme, müsse man alle großen Tiere bald einschläfern, sagte er, meinte die Löwen, die Tiger und die Bären, echte Bären.

Der Zoobesuch war fast wie Therapie

Der Fallschirmjäger-Bär schrieb am Mittwoch nur zwei Worte, schrieb: „Alles gut.“ Er sprach und schrieb schon vor dem dunklen Donnerstag im Februar, an dem der Angriffskrieg begann, nur wenig. Und wie mit allen Freunden, die jetzt die Ukraine schützen, die Soldaten sind, hatten wir ausgemacht, dass ich nur noch auf dieses kleine Lämpchen im Facebook-Messenger schauen, nicht jeden Tag nervöse Fragen schicken soll: „Solange es grün ist, sind alle online und am Leben. Alles gut.“

Ja, sich jetzt an einen Tierpark zu erinnern kommt einem falsch vor in den Tagen, an denen einen die Bilder aus Butscha treffen. Ja, das Leben eines Affen ist im Moment und in der Ukraine absolut egal. Aber trotzdem kann ich den Tag im Zoo mit dem Schamanen, dem Jäger und dem Bären und allen anderen Fallschirmjägern nicht vergessen. Bevor sie an diesen Kontrollpunkt am Asowschen Meer fahren durften, hatten sie Tage, an denen sie mehr als einhundert Verwundete versorgen mussten und auch sehr viele Tote im Donbass gesehen hatten – und jeder Zoobesuch sei für sie fast wie Therapie, das sagte der Schamane damals, sagte: „Tiere sind zwar manchmal brutal und müssen ihre Territorien verteidigen, doch sind sie niemals grausam, wie Menschen grausam sind. Und das zu wissen, das ist schön.“ Danach gingen wir zu den zwei Löwenbabys, sie schliefen in der Hitze. Ich nahm einen kleinen Löwen in den Arm und hob ihn hoch, doch er war schwerer, als ich dachte, es zog im Rücken, jede Bewegung tat jetzt weh. Dann kam der Bär ins Löwengehege, renkte mich mit einem harten Ruck und so schnell ein, als sei er Orthopäde. „Alles gut“, sagte der Bär ohne ein Fragezeichen, das war und ist sein Lieblingssatz.

Ist es nicht lächerlich, an früher zu denken, an diesen Affen, diese Löwenbabys, sagte ich Mittwoch Nacht in meinen Laptop, auf dem das Badezimmer und Gesicht der Journalistin aus Kiew leuchteten, die damals auch im Zoo gewesen war – an diesem schönsten Sommertag der Welt. Darauf sagte sie nicht ganz ernst, mit einem Lächeln: „Nein! Die Tiere, die jetzt sterben, sind irgendwie auch Ukrainer. Oder nicht?“ Wir lachten laut und kurz. Danach ertönten die Sirenen über Kiew.