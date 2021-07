Aktualisiert am

Keine Neuwahl in Thüringen

Keine Neuwahl in Thüringen :

Keine Neuwahl in Thüringen : Erfurter Rechenfehler

Die Sitze im Plenarsaal des Thüringer Landtags blieben am 19. Juli 2021 leer, weil die Sondersitzung zur Abstimmung über die Landtagsauflösung abgesagt worden war. Bild: dpa

Die Stimmen der AfD sollen nicht mitzählen: So begründen die Regierungsfraktionen in Thüringen, dass sie den Antrag auf Selbstauflösung des Landtags zurückziehen. Aber so wird die rechte Systemopposition erst recht gestärkt.