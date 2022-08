Aktualisiert am

Tellkamp & Sarrazin in Berlin : Zwei, die sich nicht gefunden haben

Zwei, die nicht wirklich zusammenfinden: Thilo Sarrazin und Uwe Tellkamp in Berlin Bild: dpa

Der Tagungssaal im Berliner Haus der Bundespressekonferenz ist nicht für große Besucherzahlen ausgelegt. Bei Verlagsterminen ist er selten voll, aber heute sind fast alle Plätze besetzt. Der Anteil der Fotografen ist hoch, die Knips-Runde, mit der die Buchvorstellung beginnt, zieht sich hin. Auf dem Podium sitzen Thilo Sarrazin, der Autor, sein Laudator Uwe Tellkamp und ein Vertreter des Langen-Müller-Verlags. „Mehr Bestseller an einem Tisch werden Sie wohl kaum finden“, sagt der Verlagsmann, „schon gar nicht in dieser Kombination.“

Thilo Sarrazin hat ein neues Buch ge­schrieben, in dem die SPD laut Register gut dreißigmal, der Islam noch ein wenig öfter und der Name Uwe Tellkamp genau einmal vorkommt – in einer Fußnote über die „wachsende Tendenz, Dichter, Denker, Verlage oder politische Par­teien bereits deshalb aus dem gesellschaftlichen und politischen Diskurs auszuschließen, weil sie als ‚rechts‘ gelten“. Die Fußnote aber hat ihren Adressaten erreicht, denn Tellkamp ist hier (anders als die SPD, die sich von Sarrazin ge­trennt hat). Er wartet auf das Startsignal des Verlagsvertreters, dann legt er los.