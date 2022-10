Privatstaaten im Meer : Die Möglichkeiten einer Insel

Am 7. Juli 1962 erlitt ein Segelboot am äußersten Ende eines Korallenriffs im Südpazifik Schiffbruch. Die Tuaikaepau, ein fünfzehn Meter langes Holzschiff, hatte mit siebzehn Menschen an Bord in Tonga abgelegt und sich auf die Reise nach Auckland gemacht, als das Unglück geschah. Das Minervariff war bekannt für seine tückische Lage, es hatte sogar seinen Namen einem Schiffbruch zu verdanken: 1829 war ein Walfänger mit dem Namen „Minerva“ am südlichen Ende gestrandet. Die siebzehn Passagiere der Tuaikaepau machten sich die Geschichte des Riffs zunutze und lebten drei Monate lang in den Überbleibseln eines japanischen Frachtschiffs, das nur zwei Jahre vorher dort verunglückt war.

Kapitän Tēvita Fifita baute einen Brennkessel, um das Meerwasser trinkbar zu machen, die Schiffbrüchigen ernährten sich von Fisch und Krabbenfleisch und ließen das Feuer nie ausgehen. Im September, nachdem drei Leute gestorben waren und in Minerva begraben wurden, beschloss der Kapitän, aus den Resten seines Holzboots ein Floß zu bauen, um damit Hilfe zu holen. Am 7. Oktober stach er mit seinem Sohn und zwei anderen Tongaern in See. Nach acht Tagen kam die Fidschi-Insel Kadavu in Sicht. Das Boot kenterte, und in den zwei Stunden, die Kapitän Fifita brauchte, um an Land zu schwimmen, ertrank sein Sohn. Zehn Überlebende konnten mit einem Flugzeug der Royal New Zealand Airforce in den nächsten Tagen von den Minervariffen gerettet werden. Die dramatische Geschichte war in Tonga und den angrenzenden Gebieten eine Sensation. Königin Salote schrieb ein Gedicht über ihre tapferen Landsleute und machte den Tag der Rettung zum Nationalfeiertag.