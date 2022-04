Ermordete Journalistin Galizia : Ein Mordopfer wird verunglimpft

Am Wochenende hat Papst Franziskus Malta und Gozo besucht. Auf Plakaten in Valletta und anderswo war neben dem Porträt des lächelnden Papstes das Motto der Visite zu lesen: „Sie erwiesen uns ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit“. Der Satz stammt aus der Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas und gibt die Eindrücke des Apostels Paulus nach dessen Schiffbruch auf Malta wieder. Der hat sich nach christlicher Überlieferung im Jahre 60 ereignet.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Mit der Menschenfreundlichkeit gegenüber Bootsflüchtlingen ist es bei den Maltesern von heute nicht mehr so weit her wie angeblich zu Zeiten des Apostels. Was man verstehen kann, denn kaum ein anderes Land der EU hat seit 2015 im Verhältnis zur Einwohnerzahl so viele Migranten aufgenommen wie das kleine Malta, der südlichste Vorposten Europas im Mittelmeer.