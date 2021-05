Theaterdebatte um Macht : Balancieren auf der grauen Grenze

Wie die Filmemacherin Michaela Coel in ihrer klugen Serie „I May Destroy You“ anmerkt, ist das Problem der Machtstrukturen, des strukturellen Rassismus, des patriarchalen Handelns und des Sexismus nicht selten diffus. Michaela Coel, die in der Serie ihre eigene Vergewaltigung verarbeitet, spricht in einer der Folgen allgemein über Missbrauch als dem „Balancieren des Täters auf der Grenze“. In ihrem Beispiel geht es um sexuelle Übergriffe wie das plötzliche Anfassen eines Knies oder Rückens oder das zufällige Berühren des Haares beim Gesprächspartner. Es löst Unbehagen bei den Betroffenen aus. Sie fühlen instinktiv, dass falsch ist, was hier passiert. Aber es erscheint ihnen nicht schlimm genug, um aufzuschreien. Und doch fühlt es sich später an, als wȁre etwas Verletzendes geschehen.

Dieser Graubereich ist auch ein Feld, in dem sich das Theater bewegt. Es gibt ihn auf den Probebühnen, bei der schwierigen Differenz zwischen Witz und Rassismus, zwischen Probe und Hinterbühne, zwischen Kantine und Intendantenbüro. Aktuellstes Beispiel dieser Situation ist die Debatte um rassistische Erfahrungen am Düsseldorfer Schauspielhaus und die Entgegnung von Bernd Stegemann in der F.A.Z., der mit seiner Kritik nicht nur den einzelnen Spieler adressiert, sondern ebendiesen Graubereich zwischen Probe und Hinterbühne zur Bedingung für künstlerische Freiräume erklärt.