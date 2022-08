Kultur und Corona : Woher kommt nur diese Kulturmüdigkeit?

Heiner Müller liest 1983 in einer Privatwohnung in Magdeburg Bild: Harald Hauswald

Komisch, dass man in diesen Tagen so wenig von Heiner Müller spricht. Knapp 25 Jahre vor Corona hatte der Dramatiker in einem Interview vorgeschlagen, „ein Jahr lang – es muss aber ein Jahr sein – alle Theater der Welt zu schließen“. Hinterher werde man wissen, wozu es das Theater gibt, „was da gefehlt hat“. Und dann fügte er den Satz an, der jetzt so bedrückend aktuell wirkt: „Es kann auch passieren, dass die Leute sich daran gewöhnt haben, in diesem einen Jahr, dass es ohne Theater auch geht.“

Unterbrechung einer Gewohnheit

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin.

Seit der letzten Saison, als die Corona-Beschränkungen weitgehend fortgefallen sind, verzeichnen nicht nur die Theater, sondern auch die Opernhäuser, die Kinos und überhaupt alle öffentlichen Kulturinstitutionen einen Besucherschwund, auf den man sich trotz zahlreicher analytischer Bemühungen letztlich keinen Reim machen kann. An der Pandemie kann es kaum mehr liegen, blickt man auf den Trubel in den Einkaufszentren, und die Vermutung, die Leute schauten jetzt lieber Netflix, wird durch dessen weltweit sinkende Abonnentenzahl nicht bestätigt. Der Begriff, auf den sich nun viele geeinigt haben, lautet: „Entwöhnung“. Dieser Ausdruck aber lässt direkt an Heiner Müller denken und seinen Vorschlag, jene Gewohnheit, die die Kultur als Ganzes darstellt (neben allem anderen, was sie sonst sein mag), bewusst zu unterbrechen. In der Gewohnheit, der Routine, sah Müller die eigentliche Gefährdung der Kunst, weshalb ihn eine Entwöhnung vermutlich nicht allzu sehr geschreckt hätte (die Nöte der Kunstproduzenten schreckten ihn allerdings schon, die sollte man daher in jedem Fall „weiterbezahlen“).