„Emma“ gegen trans Frau : Wer an den Tisch gehört

Wenn verschiedene Gruppen um Teilhabe streiten, geht es um die neue Verteilung von Plätzen an einem Tisch. Da der Tisch immer schon ziemlich voll ist, entsteht dabei Gerangel. Die lange Anerkannten bleiben wie angewurzelt sitzen. An den übrigen Plätzen wird unter Umständen gerüttelt und gerissen. Manche Streiter für Veränderung werden dabei feindselig, bis der gemeinsame Gedanke, den Tisch mit neuen Stimmen aufzumischen, ganz aus dem Fokus gerät.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Um eine Bundestagspersonalie spielt sich jetzt so ein Kampf ab. Die Grünenpolitikerin Tessa Ganserer ist eine von zwei trans Frauen im neuen Parlament. Seit 2013 saß sie im bayerischen Landtag. In die Zeit ihrer Wiederwahl im Jahr 2018 fiel ihre Entscheidung, als Frau zu leben. Sie war damit nicht nur die erste trans Frau im bayerischen Landtag, sondern auch die erste mit politischem Mandat in der Geschichte Deutschlands. Nun sitzt sie im Bundestag. Man könnte das als Erfolg einer modernen Politik werten, und viele sahen es auch so.