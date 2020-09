Teslas Gigafactory : Ein Raumschiff landet in Brandenburg

Erst einmal kommt Wald. Viel Wald. Kiefern – was auch sonst im Berliner Umland. Vertrocknet stehen sie am Landstraßenrand und lassen die Äste hängen. Die Dürre hat sie viel Kraft gekostet. Das Grundwasser ist niedrig, obwohl die Bäume in einem Trinkwasserschutzgebiet stehen, die Fledermäuse, die einmal in ihren Kronen schliefen, sind längst weggezogen. Dann endet plötzlich der traurige Kiefernwald und gibt den Blick frei auf eine gerodete Fläche mit Kränen, Baggern und Betonfundamenten. Dreihundert Hektar groß ist die berühmteste Baustelle des Landes. Der amerikanische Elektroautobauer Tesla plant für den nächsten Sommer die Eröffnung seines vierten Unternehmensstandorts. Hier, mitten in der ostdeutschen Provinz, im bevölkerungsschwachen Brandenburg, zehn Autominuten entfernt von der märkischen Kleinstadt Grünheide oder eben auch: Hier, mitten in der Idylle, auf dem entschleunigten Land, nur fünfundvierzig Zugminuten von Berlin entfernt, soll der Europastützpunkt von Tesla entstehen.

Als Elon Musk im vergangenen November auf eine Bühne in Berlin trat, um mit dem „Goldenen Lenkrad“ eine der wichtigsten Auszeichnungen der internationalen Automobilbranche entgegenzunehmen, merkte man ihm die Nervosität an. Im schwarzen Sakkomantel marschierte er auf Moderatorin Barbara Schöneberger zu und schüttelte ihr steif die Hand. Sein Körper wirkte massiv, fast ein bisschen bedrohlich, während seine Bewegungen die Unsicherheit eines Computer-Nerds ausstrahlten, der gerade widerwillig aus seinem Keller ans Tageslicht gezogen wurde.

Während der kurzen Laudatio zuckten Musks Schultern wie bei jemandem, dem ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Danach bedankte er sich ein wenig umständlich, um dann mit geradezu Schabowski-hafter Beiläufigkeit die Sensation zu verkünden: „Wir haben uns entschlossen, die Tesla Gigafactory Europe im Umland von Berlin anzusiedeln.“ Ein Raunen ging durch den Saal, es wurde ungläubig geklatscht, die Moderatorin rief: „That’s news!“

In der Tat, das war eine Neuigkeit. Als Musk wenig später noch gefragt wurde, wo genau denn die Gigafactory gebaut werden solle, antwortete er augenzwinkernd, das Gelände befinde sich zwar in der Nähe des neuen Hauptstadtflughafens BER, aber man wolle beim Bauen in jedem Fall schneller sein. Seit diesem Abend wird in Deutschland nahezu täglich über Teslas geplanten Unternehmenssitz geschrieben und gestritten. Keine Firmenansiedlung hat in den vergangenen Jahren die Gemüter auf ähnliche Weise bewegt, hat gleichermaßen Euphorie entfacht wie apokalyptische Untergangsvisionen produziert. 500.000 Elektroautos sollen von Juli 2021 an jährlich in Grünheide produziert werden – nicht nur das bereits vertriebene Model Y, sondern auch eigene, am Standort entwickelte Baureihen.

Ob die Autos hier dann auch verkauft werden, ist noch unklar. Um einen Dreischichtbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten, sollen bis zu 12.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Tesla hat schon jetzt mehrere Milliarden in den unmittelbar an der A10 gelegenen Standort investiert. Was Google in Berlin-Kreuzberg nicht gelang und selbst bei Siemens erst im zweiten Anlauf klappte, scheint hier ohne Probleme vonstattenzugehen. Trotz unvollständiger Unterlagen wurden vom Land Brandenburg immer wieder vorzeitige Genehmigungen erteilt, und Tesla fing schon an zu bauen, als wichtige umweltrechtliche Fragen noch offen waren.