Tesla-Fabrik in Grünheide : Ist Elon Musk ein Alien oder eine literarische Figur?

Mit dem Tesla-Werk in Grünheide ist die Science-Fiction-Welt des Elon Musk in Deutschland angekommen. In seinen Tweets stellt er sich als literarische Figur dar. Welchen Platz wird Brandenburg in seinem Werk einnehmen?

Wer weiß, ob unter den 69,7 Millionen Followern des amerikanischen Twitterers Elon Musk auch Einwohner von Grünheide in Brandenburg sind. Dort hat Musk in seiner Eigenschaft als Chef der Firma Tesla in den letzten beiden Jahren eine Fabrik errichtet, die jedes Jahr fünfhunderttausend E-Autos produzieren soll – die behördliche Genehmigung des Landesamts für Umwelt steht allerdings immer noch aus, zuletzt wurde sie für Ende dieses Monats erwartet, und vielen Grünheidern ist nicht wohl dabei. Manches, was sie in diesen Tweets nun lesen können, dürfte sie nicht beruhigen.

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin.

„Gesetze stehen auf der einen Seite, Dichter auf der anderen“, schrieb Musk am 2. Dezember, und schon am 22. Mai hieß es: „Jede halbwegs fortgeschrittene Magie ist ununterscheidbar von Technologie.“ Der da spricht, sieht sich offensichtlich auf der Seite der Poeten und Magier, fern der Sphäre kleinlicher menschlicher Streitigkeiten, und als Medium seines Künstlertums sieht er die Technik. Eine Technik, mit der er, wie er in zahlreichen anderen Tweets zu erkennen gibt, das Bewusstsein erweitern und die Welt verändern will. In Grünheide wollen viele die Welt aber gar nicht verändern, wenigstens nicht ihre Welt.