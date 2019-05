Wir Menschen wandeln auf dem schmalen Grat zwischen den gähnenden Abgründen der Vergangenheit und der Zukunft, aus denen alles in ständigem Wandel Begriffene fortwährend nur kurz auftaucht, um sogleich erneut zu verschwinden. Diese Situation hat schon der Stoiker Mark Aurel in seinen „Selbstbetrachtungen“ beschrieben – auch, wie wir uns damit abfinden können, selbst wenn es uns naturgemäß schwerfällt. Schließlich hat jede Epoche ihre ganz eigenen Zukunftsängste, und die von Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik angemahnte mutige Haltung gegenüber der Zukunft als mittlere zwischen einem Übermaß an Zuversicht, das zur Tollkühnheit verleitet, und übermäßiger Furcht, die uns feige macht, fällt nicht leicht.

Anders als unsere Vorfahren sind wir zwar Krankheiten und Katastrophen nicht mehr völlig hilflos ausgeliefert, wir verstehen und nutzen die grundlegenden Gesetze und Prinzipien der Natur und kennen unseren Platz im Kosmos. Großen Teilen der Weltbevölkerung geht es besser denn je. Unsere Ängste aber sind dennoch nicht kleiner geworden, denn wir sehen heute massiven Veränderungen unserer Lebensgrundlage ins Auge: Die Versorgung einer stetig wachsenden Weltpopulation treibt unseren Planeten an seine Belastungsgrenze, der Klimawandel könnte unaufhaltsam werden, sobald bestimmte „Kipppunkte“ überschritten werden, schon jetzt sind wir Zeugen einer drastischen Abnahme der Biodiversität, und unsere digitale Vernetzung birgt angesichts von Cyber-Kriminalität die Gefahr sozialer Katastrophen globalen Ausmaßes.