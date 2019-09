Tariq Ramadan als Opfer? : Ich bin Dreyfus

Jean-Jacques Bourdin ist für seine aggressiven Fragen und seine Schlagfertigkeit bekannt. Er führt sein tägliches Interview wie ein Ankläger, dem es darum geht, ein Geständnis zu provozieren. Der Stil und der Sieg sind wichtiger als der Inhalt. Doch an diesem Freitagmorgen hat es Bourdin auch noch seine Körpersprache verschlagen. Endlos wirkende Minuten lang saß er erstaunlich still und stumm auf seinem Stuhl, sichtlich bemüht, seinen Gast ausreden zu lassen: Weitgehend apathisch hörte er Tariq Ramadan zu.

Es war der erste Medienauftritt des weltweit bekannten Genfer Islamologen seit zwei Jahren. Zehn Monate verbrachte er im Gefängnis. Mehrere Klagen wegen Vergewaltigung sind gegen ihn anhängig. Die letzte wurde vor wenigen Wochen eingereicht: Eine Radiojournalistin bezichtigt Tariq Ramadan und einen seiner Begleiter, sie 2014 anlässlich eines Interviews vergewaltigt zu haben. Zwei Monate nach der Entlassung Ramadans aus der Haft war sie von ihm kontaktiert worden. Sie berichtet von Versuchen, Druck auf sie auszuüben. Diese neuerliche Klage könnte Tariq Ramadan sehr schnell wieder ins Gefängnis bringen. Nur aus medizinischen Gründen – er soll an Multipler Sklerose leiden – war er trotz Fluchtgefahr und unter strengen Auflagen entlassen worden.

Selbst in Frankreich, wo das Amtsgeheimnis der Justiz fast täglich gebrochen wird, ist es nicht üblich, dass Angeklagten die besten Sendeplätze für Live-Plädoyers in eigener Sache zur Verfügung gestellt werden. Zwei Jahre lang, seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe, hatte Ramadan alle Anfragen unbeantwortet gelassen. Jetzt geht er zum Gegenangriff über, der Nachrichtensender BFM-TV ließ sich den Auftakt zur Kampagne nicht entgehen. In ausgezeichneter geistiger Verfassung und friedlich wie ein Lamm präsentierte sich Tariq Ramadan der Öffentlichkeit. Den erfahrenen Interviewer ließ er richtiggehend auflaufen.

Als „Hinterhalt“ schilderte Ramadan das Vorgehen seiner Anklägerinnen, die sich alle untereinander und mit der Journalistin Caroline Fourest, Autorin eines Buchs über ihn, abgesprochen hätten. Aber weder Fourest noch den Genfer Journalisten Ian Hamel, der ebenfalls in die Verschwörung eingebunden sei, hätten die Richter je befragt. In einem Fall habe er den Beweis, dass sechs Tage vor der „Vergewaltigung“ ein Fotograf bestellt worden sei, der ihn überführen sollte. Ein anderes Mal sei er am Tag der mutmaßlichen Tat nachweislich in Amerika gewesen, aber nicht einmal das habe die Polizei nachgeprüft.

Für seine Lügen – er hatte ein Jahr lang seine außerehelichen Beziehungen abgestritten – entschuldigte er sich bei Gott, seiner Familie und den Muslimen. Zu Unrecht wie einst der Jude Alfred Dreyfus, den man des Landesverrats im Solde des deutschen Erbfeinds bezichtigt habe, werde er angeklagt. Ganz anders als bei Macrons Ministern Darmanin und Hulot, die ebenfalls mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert wurden, werde das Verbrechen in seinem Fall ausgelegt und neu definiert. Als Muslim stehe er vor Gericht. Weil er den Islam als „französische Religion“ bezeichnet habe. Weil die Muslime in Frankreich unterdrückt würden. Er aber werde sich wehren. Unwidersprochen konnte sich Ramadan, dem eine Gefängnisstrafe von mehr als zwanzig Jahren droht, zum unschuldigen Opfer des französischen Rassismus stilisieren. Als „Dreyfus-Affäre der Islamophobie“ wird die Sendung ihre Wirkung nicht verfehlen:

Besser als das unsägliche Interview war die Nachbereitung im Sender. Eine mit dem Vorgang vertraute Journalistin der Zeitung „Libération“ erläuterte die Widersprüche in Ramadans Aussagen. Das Märchen, er sei zur Tatzeit gar nicht am Tatort gewesen, hatte er schon einmal aufgetischt. Auch ein Anwalt der Anklägerinnen kam zu Wort. Als „frustrierte Lügnerinnen“ beschimpft Ramadan sie in seinem neuen Buch. Journalisten, die es im Voraus lesen wollten, mussten sich zum Verlag begeben und die Einhaltung der Sperrfrist versprechen. „Die Pflicht zur Wahrheit“ lautet sein Titel. „Ich enthülle alles, was man Ihnen verschwiegen hat“, verkündet der Autor auf dem Umschlag. Das Buch erscheint am 11. September.