Lage in Afghanistan : Man wollte nie die Herzen gewinnen

Reinhard Erös hat mit seiner Hilfsorganisation in Afghanistan Schulen und medizinische Einrichtungen errichtet. Im Interview schildert er seine Einschätzung der Lage.

Auch ein „Frauen und Kinder zuerst“ wird es mit den Taliban nicht mehr geben: Panische Flucht gestern am Hamid Karzai International Airport in Kabul Bild: Reuters

Herr Erös, Sie engagieren sich seit 35 Jahren in Afghanistan. Sie waren dort von 1986 bis 1990 als Arzt – beurlaubt von der Bundeswehr –, als die Sowjets das Land besetzt hielten. Sie sind mit ihrer privaten Hilfsorganisation „Kinderhilfe Afghanistan“ seit 2002 in den östlichen Provinzen aktiv. Jetzt sind die Taliban zurück und übernehmen die Macht. Präsident Ghani hat sich ins Ausland abgesetzt. Es soll eine „Übergangsregierung“ gebildet werden. Was haben wir von dieser zu erwarten?

Es wird ein „religiöses Regime“ geben im Sinne eines Emirates wie von 1996 bis 2001 – aber doch keine „gemischte Übergangsregierung“. Die Taliban sitzen allen Machtpositionen vor, zivil und militärisch.