Thüringer Taktik : Verantwortung ist mehr als Macht

Was haben sich die politischen Zocker von Thüringen bloß dabei gedacht? Sie fielen in einer Kombination aus Dummheit und Fahrlässigkeit auf das Spiel herein, dass die AfD mit ihnen treibt.

Es war die Stunde der gehässigen Generalisierungen. Die eine sagte, in Thüringen hätten soeben die bürgerliche Mitte, der Liberalismus oder der Konservatismus ihre wahre, nämlich reaktionäre oder gar dem Faschismus geneigte Gesinnung gezeigt. Die andere, Thüringen werde jetzt zum Glück nicht mehr von SED-Nachfolgern regiert. Letzteres suggerierte, dass es demnächst überhaupt von Thomas Kemmerich (FDP) hätte regiert werden können.

Es war also die Stunde der undurchdachten Redensarten. Denn von denen, die so reden, wurde nicht erklärt, welche Politik die Regierung von Bodo Ramelow (Die Linke) in den vergangenen Jahren derart falsch war, um unter den Begriff „Kollektivistisches Regime inklusive Staatssicherheit“, also in eine SED-Nachfolge gebracht werden zu können. Dass an dieser Regierung auch Sozialdemokraten und Grüne beteiligt waren, die keine kommunistischen Erblasten mit sich schleppen, wurde überdies beiseitegelassen. Und die Abschaffung der Marktwirtschaft von Erfurt aus droht auch nicht unmittelbar. Es mag also hundert Gründe geben, Ramelow und den Seinen zu opponieren, aber war darunter einer, der es unausweichlich machte, Björn Höcke (AfD) auch nur die Hand zu reichen?

Auf der anderen Seite wurde genauso haltlos behauptet, erst die Beseitigung aller politischen Positionen jenseits von Rot-Rot-Grün könne die Demokratie vor einer imaginierten Machtübernahmen von rechts retten. Die AfD aber ist nicht durch konservative Politik groß gemacht geworden, sondern unter anderem dadurch, dass eine von der CDU geführte Bundesregierung den Aufstieg dieser zwielichtigen Partei christlicher- und richtigerweise in Kauf nahm, um Flüchtlingen zu helfen. Die Demokratie retten zu wollen, indem man ihren Pluralismus attackiert, der jedwede Politik und also auch diese der Kritik durch eine Opposition aussetzt, ist absurd.

Überrascht von der „Fundamentalopposition“

Das Problem der Erfurter Kungelei von CDU und FDP mit der AfD liegt darum auch nicht in einem tatsächlich sich abzeichnenden Faschismus, der durch sie befördert worden wäre. Es liegt vielmehr in der Kombination aus Dummheit und Fahrlässigkeit, mit der hier Politiker, die sich konservativ und liberal vorkommen, auf das Spiel hereingefallen sind, das die AfD mit ihnen treibt. Wenn Kemmerich und seine Mitstreiter in FDP wie CDU ernsthaft geglaubt haben sollten, sie könnten, nachdem er sich durch Höcke und dessen Leute hatte wählen lassen, irgendeine Unterstützung aus dem Rest des Parlaments bekommen, muss man an ihrem Verstand zweifeln.

Leider auch an dem von Christian Lindner, der für dieses abenteuerliche Spiel grünes Licht gegeben hatte, und an dem von Wolfgang Kubicki (FDP), der sich überrascht von der „Fundamentalopposition“ zeigte, die Linke, SPD und Grüne erklärt hätten, was die Lage geändert habe. Menschen wird die Fähigkeit zu nicht nur episodischem Denken zugeschrieben. War es denn keine Fundamentalopposition, das Minderheitskabinett von Ramelow nicht zu ermöglichen?

Und nehmen wir getrost noch Mike Mohring (CDU) hinzu, ohne den der wirrköpfige Versuch auch nicht hätte stattfinden können. Meinte er tatsächlich, ein Ministerpräsident aus der kleinsten Fraktion und ohne die Unterstützung der beiden größten sowie der SPD und der Grünen würde einen Haushalt durchbringen? Bei aller Faszination durch unglaubliche Coups sollte doch auch das Bewusstsein dafür erhalten bleiben, dass es ein Morgen und Übermorgen gibt. In Thüringen existieren keine Mehrheiten ohne Einbezug entweder der Linken oder der Rechten. Mussten die Wähler den Vorgängen in Erfurt also nicht zwingend entnehmen, dass FDP und CDU sich die Formel „Lieber von der AfD geduldet als Rot-rot-grün duldend“ zu eigen machten?

Schauspiel einer maßstablosen Politik

Aber es ist noch schlimmer. Neben dem politischen Verstand scheint auch die Fähigkeit zu einfachem Addieren rückläufig. Er wolle, hatte Kemmerich angekündigt, ohne Unterstützung der AfD und der Linken das Land regieren. Also ohne die Stimmen von 51 Abgeordneten in einem Parlament mit 90 Sitzen. Man könnte eine Pisa-Aufgabe mittleren Kompetenzniveaus von Fünfzehnjährigen daraus machen.

Es ist zuletzt nicht nur die Stunde des leichtsinnigen Drauflosredens, sondern auch des politischen Zockens gewesen. Zwischen „Was tun wir?“, „Mach doch“ und „Auf keinen Fall“, zwischen „Ich werde“ und „Es ist unmöglich“ lagen keine Gedanken mehr, nur noch Reflexe. Damit wurde das Schauspiel einer maßstablosen Politik aufgeführt, die weder über ein Gefühl für das Machbare und Vertretbare, noch über einen politischen Sinn, ja nicht einmal über Grundrechenarten gebietet. Hierin liegt die eigentliche Beschädigung des Begriffs „bürgerlich“, die von denen ausgeht, die ihn vor sich hertragen. Nachdenken first, möchte man ihnen empfehlen. Und die Ausbildung eines sittlichen Empfindens, das es ausschließt, mit Herrn Höcke irgendein Geschäft zu machen.