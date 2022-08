Aktualisiert am

Nancy Pelosi in Taiwan : „Sie ist mutig, und wir müssen mutig sein“

Da war sie noch nicht gelandet: Willkommensgruß für Nancy Pelosi in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh. Bild: dpa

Kommt sie, oder kommt sie nicht? Die Frage, ob Nancy Pelosi auf ihrer Asien-Reise tatsächlich einen Abstecher nach Taiwan machen würde, beschäftigte am Dienstag die ganze Welt. Sie kam.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London.

Bevor sie landete, beherrscht die Frage – neben der Er­örterung von Take-Away-Möglichkeiten zur Vermeidung der von unsichtbarem Personal vor dem Zimmer abgestellten Mahl­zeiten – auch das WhatsApp-Gespräch von Journalisten aus Großbritannien, die unter strengsten Quarantäne-Maßnahmen zurzeit drei Tage lang in ihren Hotelzimmern in Taipeh eingesperrt sind.

In der Schule gab es ein Spiel, bei dem man sich gegenseitig mit witzigen Definitionen von „Agonie“ zu übertrumpfen suchte. Als Journalist aktuell im Zentrum des Weltgeschehens zu sein, ohne aber den Puls der Stadt Taipeh fühlen zu können, ist zwar keineswegs amüsant, trifft aber den Begriff ziemlich genau. Ein Gebäude versperrt die Aussicht aus dem Fenster des düsteren Hotelzimmers. Man muss den Hals verrenken, um links durch einen Spalt einen winzigen Ausschnitt des Straßenbildes zu erhaschen. Einige Menschen huschen über das Pflaster durch den Regen. Mit ihren Schirmen er­innern sie an die Figuren auf der Brücke in Vincent van Goghs Gemälde nach einem Holzschnitt des japanischen Künstlers Utagawa Hiroshige.