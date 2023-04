Totale Vermenschlichung: Hunde in schickem Outfit werden in Taiwan gern in Kinderwagen herumgefahren. Bild: Alamy Stock Photo

Ein ätherisches Quellbad mit Kohlensäure? Eine Massage mit Avocadoöl? Oder doch lieber eine Fußpflege mit einer Lotion aus der Toskana? Keine leichte Wahl, die man in diesem Spa zu treffen hat – und eine teure noch dazu: Die Behandlungen beginnen bei umgerechnet etwa 60 Euro. Das Verrückte: Im Luby Pet Spa werden keine Menschen verschönert, sondern Hunde!

Im Eingangsbereich wartet ein afghanischer Windhund auf seine Abholung. Sein blondes Fell glänzt und fällt elegant über die Ohren. Kommt er etwa frisch vom Blowout? Xu Tingzhen schüttelt den Kopf und lacht. Der Windhund gehört ihrer Mitarbeiterin und ist erst wieder nächste Woche fällig. Die vielfach zertifizierte Tierkosmetikerin läuft durch ihren Salon und erklärt die unterschiedlichen Bürsten auf den Frisiertischen, die Krallenscheren und Pomaden. An der Wand stehen übereinandergestapelte Käfige, in denen Hunde wuseln. Im hinteren Bereich des Ladens wartet eine große Wanne darauf, mit einem hypoallergenen Schaumbad gefüllt zu werden. Ein paar Badewannen-Enten stehen für Instagram bereit. Sieht alles so aus, als würde man sich auch als Mensch wohlfühlen, aber Xu sagt: keine Chance. Hier haben Tiere Priorität.

Wer abends in Taipeh spazieren geht, sieht viele Hunde. Allerdings nicht auf der Straße an der Leine, sondern in Kinderwagen oder Rucksäcken. Junge Pärchen schieben sie durch den Park. Einige der Hunde tragen Outfits. In einem Touri-Laden für Souvenirs wartet ein Hund im Eingang mit dicker Goldkette um den Hals. Tiere sind hier beliebt. In einer Autovermietung lebt ein großer Papagei, der die Kunden beim Eintreten begrüßt. Er ist an einer Kette befestigt, dessen Ende sein Besitzer um den Ringfinger gewickelt hat. Gegenüber von Xu’s Pet Salon treffen sich regelmäßig große Gruppen von Hundebesitzern an einem Brunnen im Park, um sich auszutauschen. Im Internet gibt es noch mehr Tiere: Vor den Regionalwahlen zeigten sich viele Politiker mit ihren Haustieren. Posts auf Instagram performen hier besser, wenn ein Tier drauf ist. Selbst Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen postete ein Bild mit ihren Hunden Lele und Maru. Kurz: In Taiwan regieren die Haustiere. Doch woher kommt der Trend zum Tier?

Für Xu Tingzhen ist der Fall klar. „Haustiere sind für viele Taiwaner ein Ersatz für Kinder“, sagt sie und krault ihren Zwergspitz Afei hinter den Ohren. Haustiere werden in Taiwan häufig „Babys mit Fell“ genannt. Viele Besitzer führen eine menschenähnliche Beziehung mit ihren Haustieren. Sie behandeln sie wie Kinder, wenn sie die Hunde im Kinderwagen schieben. In Taiwan wurden letztes Jahr erstmals mehr Haustiere registriert als Menschen geboren, nämlich drei Millionen Hunde und Katzen. Eine ganze Menge Tiere, mit denen nicht nur Xu ihr Geld verdient.

Viel Arbeit für wenig Geld

Das Start-up Fluv beispielsweise ist ein Marktplatz für Haustierbetreuung. Die Zielgruppe: urbane Haustiereltern auf der Suche nach einem liebevollen Sitter für ihr Tier. Die Plattform verzeichnet 40.000 Nutzer, der Großteil von ihnen sind Millennials, junge Menschen am Anfang ihres Berufslebens, die ihre Haustiere abgöttisch lieben und gern bereit sind, mehr zu bezahlen, damit es ihnen gut geht. Das Unternehmen hat die Bedürfnisse der wachsenden Zielgruppe verstanden und baut auf eine persönliche Ansprache und gut ausgebildete Sitter. In Taipeh und anderen Großstädten gibt es ein umfangreiches Angebot. „Ich arbeite seit 15 Jahren im Business und sehe noch Wachstum“, sagt Xu. Doch warum ist das so, womit kann man den erstaunlichen Run auf Haustiere erklären?

Die Wahrheit hinter den Hunden in Kinderwagen führt weg von süßen Dackelbabys, erklärt aber Taiwans niedrige Geburtenrate. In den vergangenen Jahren sind die Lebenshaltungskosten stark gestiegen, ohne dass die Löhne mitgehalten hätten. Der Mindestlohn beträgt derzeit 168 Taiwan-Dollar pro Stunde, umgerechnet etwa 5,22 Euro. Um sich das Leben halbwegs leisten zu können, arbeiten viele Taiwaner mehr als acht Stunden pro Tag– zu viel, um nebenbei Kinder großzuziehen. Dieses Problem teilt Taiwan mit seinen Nachbarn Südkorea und Japan – in allen drei Ländern führt viel Arbeit für wenig Geld dazu, dass gerade jungen Menschen keine Zeit mehr bleibt, Familien zu gründen.